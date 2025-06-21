يستحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقليدًا جديدًا في كأس العالم 2026، بمنح المنتخب الفائز باللقب خواتم تذكارية مخصصة، في خطوة مستوحاة من الخواتم التي يحصل عليها أبطال دوري كرة القدم الأمريكية (NFL)، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

إصدار محدود

بخلاف الكأس والميداليات الذهبية، سيحصل أبطال العالم على 30 خاتمًا تُصنع خصيصًا للاعبين، فيما ستطرح “فيفا” 1,996 خاتمًا لهواة الاقتناء بإصدار محدود، ليصل إجمالي عدد الخواتم إلى 2,026 قطعة تزامنًا مع نسخة 2026 من البطولة.

وسيحمل كل خاتم مجسمًا مصغرًا لكأس العالم ونقشًا خاصًا، على أن تُسلّم خواتم اللاعبين عقب مراسم تتويج المنتخب الفائز.

50 مليون دولار

ولن تكون الخواتم المكسب الوحيد للبطل، إذ سيحصل المنتخب الفائز أيضًا على 50 مليون دولار، ضمن إجمالي جوائز مالية قياسية تبلغ 871 مليون دولار للبطولة، بزيادة 50% مقارنة بنسخة قطر 2022، وذلك وفقًا لقرار أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي سيشارك في مراسم تسليم الكأس، وفقًا لما أكده رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو والبيت الأبيض، بحسب BBC.