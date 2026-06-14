“فيفا” يقيد لغات الأسئلة في المؤتمرات الصحفية لمونديال 2026

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بروتوكولا تنظيميا جديدا للمؤتمرات الصحفية الرسمية في كأس العالم 2026، يقيد اللغات المسموح استخدامها من قبل وسائل الإعلام عند طرح الأسئلة، في خطوة أثارت انتقادات واعتراضات من روابط الصحافة الرياضية الدولية.

وبحسب مراسلين حضروا فعاليات البطولة، فإن النظام الجديد يمنع الصحافيين من توجيه الأسئلة بلغات غير مدرجة ضمن اللغات المعتمدة لكل مباراة، حتى وإن كان اللاعبون أو المدربون قادرين على فهمها والإجابة بها.

وشهد المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة المغرب والبرازيل تطبيق هذه الآلية، حيث مُنع عدد من الإعلاميين من طرح أسئلة باللغة الإسبانية على المغربي أشرف حكيمي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ومدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي، رغم إتقانهم للغة الإسبانية.

ووفقاً للترتيبات التقنية المعتمدة في البطولة، يتعين على الصحفيين استخدام تطبيق رقمي رسمي عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) داخل قاعات المؤتمرات، يتيح لهم اختيار قنوات الترجمة الفورية المتوافرة لكل مؤتمر صحفي.

وأوضح “فيفا” أن اللغات المعتمدة في كل مؤتمر تقتصر على اللغات الرئيسية للمنتخبين المشاركين، إضافة إلى اللغة الإنجليزية كلغة مشتركة للبطولة. ففي مؤتمر المغرب والبرازيل، تم توفير 5 لغات فقط هي العربية، والفرنسية، والبرتغالية، والإيطالية، والإنجليزية.

وتنص التعليمات التنظيمية على تدخل المنسقين الإعلاميين التابعين لـ”فيفا” لإيقاف أي سؤال يُطرح بلغة غير مدرجة ضمن اللغات المعتمدة للمباراة، وذلك حفاظاً على سير نظام الترجمة الفورية المعتمد.

وبرر الاتحاد الدولي هذه الإجراءات بالحاجة إلى ضمان كفاءة الترجمة الفورية عن بعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تؤثر في القنوات الصوتية المخصصة للصحفيين والحضور داخل القاعة.

في المقابل، انتقدت منظمات وروابط الصحافة الرياضية الدولية هذه القيود، معتبرة أنها تحد من مرونة العمل الصحفي وتعيق التواصل المباشر بين الإعلاميين وأطراف المباريات، خصوصاً في الحالات التي يتقن فيها المتحدثون أكثر من لغة.

وأكد “فيفا” أن القيود اللغوية لا تنطبق على جميع الأنشطة الإعلامية المصاحبة للبطولة، مشيرا إلى أن الصحفيين لا يزال بإمكانهم استخدام اللغة الإسبانية وغيرها من اللغات بحرية في المناطق المختلطة عقب المباريات، وكذلك خلال المقابلات الحصرية، على أن يقتصر العمل بالنظام الجديد على المؤتمرات الصحفية الرسمية فقط