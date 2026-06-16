"فوكس سبورتس" تتجه لجني 250 مليون دولار من إعلانات التوقف في المونديال

تتجه شبكة "فوكس سبورتس" لجني عوائد مالية قد تتجاوز 250 مليون دولار من إعلانات فترات التوقف المخصصة لشرب الماء خلال بطولة كأس العالم، وذلك بعد نجاحها في تحويل هذه التوقفات الإلزامية إلى فرصة تجارية كبرى وجديدة.

وعلى مدى البطولة، تقطع الشبكة الناقلة البث وتعرض إعلانات ملء الشاشة أثناء فترات التوقف منتصف كل شوط، مقتنصة بذلك تدفقا ماليا ثمينا في لحظات لا يمكن للمشاهدين تفاديها أو تجاوزها خشية تفويت استئناف المباراة.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "سبورتس بزنس جورنال"، يمكن لشبكة "فوكس" أن تجني نحو 249.6 مليون دولار من إعلانات استراحة الماء وحدها، بناءً على الأسعار المقدرة والمساحات الإعلانية المتاحة.

وبحسب موقع "إتش آي تي سي"، يستند هذا الرقم إلى متوسط سعر يبلغ 300 ألف دولار للإعلان الواحد الذي تصل مدته إلى 30 ثانية.

وفي كل فترة توقف تستمر لثلاث دقائق، يمكن عرض أربعة إعلانات بموجب توجيهات الفيفا التي تشترط وجود فواصل زمنية عازلة قبل الإعلان وبعده.

ويمثل ذلك في المجموع 8 مساحات إعلانية في المباراة الواحدة خلال فترتي توقف، و832 مساحة إعلانية طوال مباريات البطولة الـ 104.

وإذا ارتفع متوسط سعر المساحة الإعلانية إلى 400 ألف دولار، فإن إيرادات "فوكس" من هذه التوقفات قد تقفز إلى 332.8 مليون دولار.

وعند الأخذ في الحسبان أن "فوكس" دفعت نحو 485 مليون دولار للفوز بحقوق بث كأس العالم، تكون إعلانات استراحة الماء وحدها كفيلة بتغطية أكثر من نصف تكلفة شراء الحقوق.

قبل انطلاق البطولة، كان يتوقع أن تعتمد "فوكس" أسلوبا هجينا يدمج بين عرض لقطات حية من الملعب إلى جانب الإعلانات خلال بعض فترات التوقف.

إلا أن الشبكة اعتمدت حتى الآن على إعلانات ملء الشاشة بالكامل في كل توقف، مع احتفاظ المنتجين بخيار التحول إلى خاصية "صورة داخل صورة" إذا دعت الحاجة.

ومن الأمثلة على ذلك ما حدث خلال مباراة إسبانيا والرأس الأخضر، حيث قطعت "فوكس" البث لعرض فاصل إعلاني كامل في اللحظة التي كان يستعد فيها اللاعب "لامين يامال" لدخول أرضية الملعب.

على الرغم من أن قوانين الفيفا صارمة بشأن توقيت الإعلانات، فإنه لا يتوقع أن تفرض الهيئة الدولية أي عقوبات على "فوكس" بسبب أي تجاوزات مزعومة.

في المقابل، اتخذت شبكة "تيليموندو" المخصصة للناطقين بالإسبانية مساراً مغايراً.

تشير التقارير إلى أنها تجنبت عرض إعلانات ملء الشاشة خلال فترات استراحة الماء وذلك احتراما لجماهيرها اللاتينية المولعة بكرة القدم. ومع ذلك، يتوقع أن تحافظ "فوكس" على إستراتيجيتها الحالية لما تبقى من منافسات البطولة.