فرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين غرامات مالية متدرجة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، ضمن تعديلات واسعة تستهدف تعزيز الرقابة الرقمية على منظومة التذاكر، وتطوير حوكمة المنصات الإلكترونية وبيانات الجماهير.

وأظهرت مقارنة التعليمات الجديدة بنظيرتها في الموسم الماضي، استحداث 6 مخالفات جديدة للمرة الأولى، تركزت على الجوانب التقنية والتشغيلية، شملت: عدم الامتثال لطلبات الرابطة المتعلقة ببيانات الجماهير وتقارير التذاكر، عدم الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات منصة التذاكر الإلكترونية.

وذلك علاوة على استخدام منصة بديلة أو تشغيلها بالتزامن مع المنصة المركزية دون موافقة مسبقة، الاعتماد الحصري على منصة بديلة دون مبرر تقبله الرابطة، عدم الالتزام بخطة التذاكر المعتمدة، وعدم التقيد بمواعيد طرح التذاكر أو بالحد الأدنى للحصة المخصصة للجماهير الدولية.

وتتدرج العقوبات في هذه المخالفات الجديدة بين الإنذار الخطي وغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال للمرة الأولى، فيما تتضاعف العقوبات لتصل إلى 100 ألف ريال و200 ألف ريال في حال تكرار المخالفات المتعلقة بالبيانات والمنصة الإلكترونية وخطة التذاكر والحصة الدولية أو تشغيل منصات بديلة موازية دون موافقة الرابطة.

وألغت الرابطة المادة الخاصة بمعاقبة الأندية على عدم تطبيق سقف أسعار التذاكر، التي كانت في اللائحة السابقة تفرض غرامات تتصاعد إلى 500 ألف ريال، بينما أبقت على المادة الخاصة بالمساواة في أسعار التذاكر بين جماهير الناديين للفئة نفسها، مع استمرار فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال عند التكرار، إلى جانب المصادرة الفورية لكامل فرق الإيرادات المالية الناتجة عن أي تمييز سعري.

وحافظت التعليمات الجديدة على العقوبات المشددة للمخالفات التشغيلية الرئيسة؛ حيث تبدأ الغرامات من 100 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال عند التكرار في مخالفات: عدم إتاحة التذاكر للبيع عبر المنصة المعتمدة دون استثناء مسبق، عدم طرح التذاكر في المواعيد المحددة، عدم تخصيص التذاكر أو المقاعد المقررة لجماهير النادي الضيف أو عدم التأكد من صلاحيتها.

وذلك إلى جانب عدم توفير التذاكر المجانية المستحقة لشركاء الرابطة أو النادي الضيف أو الوزارة، وعدم تهيئة مقصورات كبار الشخصيات (VIP) وفق الاشتراطات المعتمدة.