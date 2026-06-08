السعودية تطرح 5 أندية رياضية للتخصيص وإعلان الملّاك خلال 10 أشهر

كشف إبراهيم المعيقل، الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص في وزارة الرياضة السعودية اليوم الاثنين عن طرح 5 أندية رياضية للتخصيص في السعودية، وقال في رد على سؤال لـ "الاقتصادية" إن فرز المستثمرين المتقدمين للأندية الرياضية الخمسة المطروحة سيتم خلال 10 أشهر على أن يكون إعلان أسماء المستثمرين بعد الطرح النهائي.

خلال مؤتمر القطاع الرياضي، أوضح المعيقل أن الاندية هي "الرياض"، و"الفتح"، و"أبها"، و"الطائي"، و"الشعلة"، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المزيد من الأندية وأن جميعها الأندية الرياضية في السعودية متاحة للتخصيص.

تخصيص الأندية الرياضية الخمسة في السعودية سيتم بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وستستغرق العملية ما بين 8-10 أشهر.

المعيقل قال إن جولات استثمارية عقدت منذ يوليو الماضي لتخصيص نادي "الشباب" السعودي، حيث تلقت الوزارة عدة عروض للاهتمام بالنادي منذ إتاحة جميع الأندية للتخصيص في يوليو الماضي، لكنها لم تتلق عروضا جديّة.

السعودية تعزز الاستثمار الرياضي السعودية تعزز الاستثمار الرياضي-02

أكد المعيقل أن نادي "الشباب" يمتلك مقومات استثمارية مهمة، أبرزها جماهيريته وموقعه وكونه أول نادٍ في مدينة الرياض، ما يتطلب مستثمرًا قادرًا على الاستفادة من هذه المقومات"

الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص في وزارة الرياضة السعودية أشار إلى أن بعض طلبات الاهتمام المرفوعة كانت تركز بشكل أساسي على جوانب عقارية، وأن أيًا منها لم يرقَ بعد إلى مستوى الجدية الفنية المطلوبة للوصول إلى مرحلة الطرح الرسمي.

وقال إن الوزارة والجهات التنفيذية حريصة على طرح النادي للاستثمار والتخصيص في أقرب فرصة ممكنة وفور توفر العرض الاستثماري المناسب لحجم وتاريخ النادي.

بحسب المعيقل، فقد ارتفعت إيرادات الأندية التجارية في السعودية إلى أكثر من 350%، بينما ارتفعت نسبة ممارسة الرياضة في المملكة إلى 59%.

أكد المعيقل أن المرحلة القادمة من مستهدفاتها بيع الأندية بشكل كام، مشيرا إلى وجود أطر تنظيمية معينة يجري دراستها لتملك نفس الجهة لأكثر من نادٍ واحد بنفس الوقت.







