شعارات مخفية بأغطية بيضاء تسرق الأضواء من رعاة كأس العالم 2026

تحولت إجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لحماية حقوق الرعاية التجارية في كأس العالم إلى دعاية غير مقصودة لعلامات تجارية لا ترتبط بعقود رسمية مع البطولة، بعدما أثارت عمليات إخفاء الشعارات داخل الملاعب موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع Sports Business Journal.

وكانت شركة “ليفايز” من أبرز المستفيدين من هذه الظاهرة، بعد تداول صور لافتة اسمها أعلى ملعب “ليفايز” في كاليفورنيا وقد غُطيت بالكامل بكيس أبيض التزاماً بقواعد الرعاية الخاصة بـ”فيفا”.

وسرعان ما استثمرت الشركة الموقف بتغيير صورة حسابها على “إنستجرام” إلى صورة الغطاء نفسه، في خطوة جذبت انتباه ملايين المتابعين وأعادت اسم العلامة التجارية إلى واجهة النقاش.

حماية الرعاة الرسميين

"فيفا"، تفرض على الملاعب المضيفة إزالة أو تغطية جميع العلامات التجارية غير المرتبطة بعقود رعاية رسمية للبطولة، فيما تحتفظ الشركات الراعية بحقوق الظهور داخل الملاعب ومحيطها.

وبموجب هذه القواعد، تُزال أيضاً الأسماء التجارية للملاعب خلال البطولة، ليُشار إليها بأسماء جغرافية أو محلية بدلاً من أسمائها التسويقية المعتادة، في إطار سعي الاتحاد الدولي لتوفير بيئة حصرية للرعاة الرسميين.

عندما تصبح التغطية إعلاناً

لكن بعض عمليات الإخفاء لفتت الانتباه أكثر من الشعارات الأصلية نفسها.

ففي عدة ملاعب أمريكية، بدت الأغطية البيضاء واللافتات المؤقتة بارزة للعيان، ما دفع الجماهير إلى تداول صورها على نطاق واسع والتساؤل عن العلامات التجارية التي أُخفيت خلفها.

وشملت الإجراءات تغطية شعارات بارزة في ملاعب عدة، بينها “ليفايز” و”سوفي” و”AT&T”، فيما جرى إخفاء أسماء شركات على المدرجات والأسطح وحتى بعض المرافق الداخلية المخصصة للإعلام والجماهير.

وفي حالات أخرى، امتدت عمليات الإزالة إلى أدق التفاصيل، بما في ذلك شعارات على مقاعد المشجعين ومواد استهلاكية داخل الملاعب، في محاولة لضمان التزام كامل بقواعد الرعاية التجارية الخاصة بالبطولة.

تفاوت في التنفيذ

وأظهرت الملاعب تفاوتاً في مستوى تنفيذ أعمال الإخفاء والتغطية.

ففي حين بدت العمليات أكثر احترافية في الملاعب المستضيفة للمباريات الكبرى، مثل النهائي ونصف النهائي، ظهرت حلول أقل إتقاناً في مواقع أخرى، ما جعل بعض العلامات التجارية المخفية أكثر حضوراً في الصور المتداولة على الإنترنت.

كما شملت الإجراءات معسكرات تدريب المنتخبات المشاركة، حيث أزيلت أو غُطيت أسماء وشعارات عدد من الشركات الراعية المحلية لضمان توافق المنشآت مع متطلبات “فيفا” التجارية.

مفارقة تسويقية

تكشف هذه الحالات عن مفارقة تواجه منظمي البطولات الرياضية الكبرى، إذ إن الجهود المبذولة لحماية الحقوق الحصرية للرعاة الرسميين قد تمنح أحياناً الشركات غير الراعية قدراً أكبر من الظهور الإعلامي.

فبدلاً من اختفاء بعض العلامات التجارية عن الأنظار، تحولت عمليات إخفائها نفسها إلى مادة للنقاش والتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما وفر لها انتشاراً واسعاً دون أي إنفاق إعلاني إضافي، وأعاد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الرياضية في إدارة حقوق الرعاية في عصر المحتوى الرقمي.