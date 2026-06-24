أعلنت بلدة "فير لون" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إطلاق حملة مجتمعية واقتصادية واسعة النطاق تحت شعار "سجّل محلياً .. كأس العالم في فير لون"، بهدف استثمار الزخم الرياضي لبطولة كأس العالم 2026 وتحويله إلى قوة دفع اقتصادية للمشاريع والمتاجر المحلية في البلدة.

وتأتي هذه الحملة بتنظيم وقيادة مشتركة بين مؤسسة شوارع فير لون الرئيسية وغرفة تجارة فير لون، لدعم وتنشيط الحركة التجارية في ثمانية شوارع ومناطق حيوية رئيسية داخل البلدة.

وتتضمن الحملة سحباً متاحاً لجميع عشاق كرة القدم والزوار للفوز بـ 100 بطاقة هدايا (قسائم شراء)، تتراوح القيمة المالية للبطاقة الواحدة منها بين 25 و100 دولار، مخصصة بالكامل للتسوق ودعم الشركات المحلية داخل الشرايين الاقتصادية المذكورة للبلدة.

ومن المقرر أن تُجرى عملية اختيار الفائزين بالسحب يوم 19 يوليو المقبل، وهو اليوم التاريخي الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية لمونديال 2026 على أرض استاد ميتلايف في منطقة إيست رذرفورد القريبة.

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اعتمدت الحملة لإشراك أكبر عدد من المواطنين والزوار، على آلية تفاعلية رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث يتعين على الراغبين في دخول السحب زيارة الحسابات الرسمية للمؤسسة على منصتي "فيسبوك" أو "إنستغرام"، وتسجيل الإعجاب بالمنشور المخصص للمسابقة، ومتابعة الحساب، ثم ترك تعليق باسم متجرهم المحلي المفضل في البلدة.

عروضاً ترويجية وتخفيضات حصرية

كما تتيح الحملة فرصة دخول إضافية للسحب عند الإشارة لأحد الأصدقاء أو مشاركة المنشور، فيما تشهد البلدة طوال فترة البطولة حزمة من الفعاليات والأنشطة المشتركة؛ حيث تقدم المطاعم والمنشآت المحلية عروضاً ترويجية وتخفيضات حصرية وحفلات تجمّع لمشاهدة المباريات، كما ستقوم بعض المتاجر بتوزيع أوشحة مشجعين تذكارية مصممة خصيصاً وبنسخ محدودة حتى نفاد الكمية.