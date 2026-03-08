الرياضة

ريال مدريد يمدد عقد "طيران الإمارات" .. كم عوائد 3 شركاء للنادي؟

نايف العتيبي
الأحد 8 مارس 2026 21:52 |2 دقائق قراءة
مدّد نادي ريال مدريد اتفاقية الرعاية الرئيسية مع شركة طيران الإمارات لـ5 سنوات إضافية حتى نهاية موسم 2030-2031، بالتزامن مع إعلان نتائجه المالية للنصف الأول من موسم 2025-2026 بإيرادات تجاوزت نصف مليار يورو.

تمديد اتفاقية الرعاية

بحسب موقع 2Playbook الإسباني، تبلغ قيمة العقد الجديد نحو 74 مليون يورو سنوياً.

كما يتضمن توسيع نطاق الشراكة ليشمل ظهور شعار الشركة على قمصان فريق كرة السلة، إضافة إلى قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات.

ويأتي التمديد في إطار علاقة تجارية طويلة بين الطرفين تطورت تدريجياً خلال السنوات الماضية، إذ حصلت الشركة في مراحل سابقة من العقد على حقوق رعاية قمصان التدريب، بينما فتح النادي المجال لاحقاً أمام شركاء آخرين لوضع شعاراتهم على كم القميص.

مع وجود طيران الإمارات وأديداس وإتش بي، يمتلك ريال مدريد 3 شركاء رئيسيين تمتد عقودهم على الأقل حتى نهاية موسم 2027-2028، وتحقق هذه الشراكات مجتمعة نحو 220 مليون يورو سنويا، وفقا لموقع "سبورتيون".

232.6 مليون يورو إيرادات ريال مدريد من المباريات.

إيرادات نصف موسم

ريال مدريد، أعلن أن إيراداته في النصف الأول من موسم 2025-2026، المنتهي في 31 ديسمبر 2025، بلغت 571.3 مليون يورو مقارنةً بـ 589.7 مليون يورو في الفترة نفسها من الموسم السابق.

وسجل النادي صافي ربح قدره 5.2 مليون يورو مقابل نحو 30 مليون يورو في العام السابق، في ظل تراجع بعض الإيرادات التجارية، وهو ما قابله النادي بإجراءات لخفض التكاليف.

نمو عائدات المباريات

ارتفعت إيرادات الأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية إلى 152 مليون يورو مقارنةً بـ 150 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت إيرادات أيام المباريات – الرسمية والودية – إلى 114 مليون يورو مقابل 108 ملايين يورو في العام المالي السابق.

في المقابل، استقرت عائدات حقوق البث التلفزيوني عند 81.2 مليون يورو، بينما تراجعت الإيرادات التجارية إلى 224 مليون يورو من 250 مليون يورو.

برنابيو وتراجع التكاليف

ريال مدريد، قال: إن ملعب سانتياجو برنابيو بعد اكتمال مشروع تجديده وتشغيله بكامل طاقته منذ أكثر من عام، أصبح عاملاً رئيسياً في دعم الإيرادات المرتبطة بالمباريات والفعاليات.

وفي المقابل، خفّض ريال مدريد نفقاته بشكل ملحوظ، إذ تراجعت تكاليف النادي من 210.6 مليون يورو إلى 167.4 مليون يورو، كما انخفضت تكاليف التشغيل الأخرى من 207 ملايين يورو إلى 165.5 مليون يورو حتى نهاية ديسمبر 2025.

