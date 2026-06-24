عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو إلى الواجهة مجددًا بعد إعلان انضمامه إلى نادي رافينا الإيطالي المنافس في دوري الدرجة الثالثة، في خطوة أعادت إلى الأذهان مسيرة أحد أبرز نجوم اللعبة وأكثرهم تأثيرًا خلال العقدين الماضيين.

ويأمل النجم البرازيلي، المتوج بكأس العالم 2002 مع منتخب بلاده والفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2005، في أن تشكل عودته مصدر إلهام للأجيال الجديدة لمواصلة السعي وراء أحلامها، مستندًا إلى تجربته الشخصية التي قادته إلى قمة كرة القدم العالمية خلال مسيرة احترافية امتدت 17 عامًا.

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أعادت خطوة رونالدينيو مشاعر الحنين لدى عشاق كرة القدم، إذ يعود صانع الألعاب الشهير إلى المستطيل الأخضر بعد أكثر من عقد على آخر ظهور له على مستوى الأندية مع فلومينينسي البرازيلي عام 2015.

ورغم ابتعاده الطويل عن المنافسات، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا يحتفظ بجاذبيته الجماهيرية الكبيرة، بفضل أسلوبه الاستعراضي وشخصيته المرحة التي جعلته أحد أكثر اللاعبين شعبية في تاريخ اللعبة.

ويمثل انضمام رونالدينيو دفعة معنوية وإعلامية كبيرة لنادي رافينا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي ويملك ملعبًا يتسع لنحو 12 ألف متفرج فقط.

ورغم محدودية الحضور التاريخي للنادي على الساحة الأوروبية، فإن التعاقد مع أحد أشهر نجوم كرة القدم في العالم وضعه تحت الأضواء، ومنحه زخماً إعلامياً غير مسبوق داخل إيطاليا وخارجها.

وخلال مراسم الإعلان عن الصفقة، ظهر رونالدينيو حاملاً قميص النادي الجديد إلى جانب مالكه إينياتسيو تشيبرياني، في مشهد استحضر أمجاد النجم البرازيلي ومسيرته الحافلة بالألقاب.

الصداقة وراء الصفقة

وأوضح رونالدينيو أن علاقته الطويلة بعائلة تشيبرياني لعبت دورًا رئيسيًا في إتمام الاتفاق، مشيرًا إلى أن المفاوضات جاءت بصورة سلسة وسريعة نتيجة الثقة المتبادلة بين الطرفين.

وأكد النجم البرازيلي سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة، معربًا عن أمله في أن يحقق النادي نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رونالدينيو إلى أن عودته لا ترتبط فقط بالرغبة في استعادة أجواء الملاعب، بل تحمل رسالة أوسع للشباب الطامحين لتحقيق أحلامهم.

وقال إن تجربته تمثل دليلًا على إمكانية تحويل الطموحات إلى واقع، معربًا عن أمله في أن تشجع قصته الآخرين على مواصلة العمل والسعي نحو أهدافهم.

حلم طفولة يتحقق لرئيس النادي

من جانبه، وصف مالك نادي رافينا إينياتسيو تشيبرياني التعاقد مع رونالدينيو بأنه تحقيق لحلم شخصي طال انتظاره، مؤكدًا أن اللاعب كان مصدر إلهام لجيل كامل من عشاق كرة القدم بفضل مهاراته الاستثنائية وأسلوبه المختلف داخل الملعب.

وأضاف أن وجود رونالدينيو سيمنح النادي قيمة تسويقية وإعلامية كبيرة، إلى جانب دوره المتوقع في تعزيز شعبية الفريق وجذب مزيد من الاهتمام الجماهيري.

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وتأتي الصفقة ضمن طموحات إدارة رافينا لبناء مشروع رياضي قادر على المنافسة والصعود إلى الدرجات الأعلى في الكرة الإيطالية، مستفيدة من الزخم الكبير الذي أحدثه التعاقد مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في القرن الحادي والعشرين.