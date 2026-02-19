الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

رونالدو يستثمر 7.5 مليون دولار في خدمة لياقة تابعة لـ "Herbalife"

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 19 فبراير 2026 20:42 |1 دقائق قراءة
يستثمر لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو 7.5 مليون دولار في حصة نسبتها 10% في خدمة تابعة لمنصة اللياقة "Herbalife"، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن الإفصاح المالي لنتائج الشركة في الربع الأخير من العام

تستخدم خدمة "HBL Pro2col Software LLC" بيانات الفرد لوضع أنظمة تناسب احتياجات لياقة الأشخاص، مع تتبع العادات اليومية والتغذية الذكية.

"Herbalife" كانت قد اشترت الخدمة العام الماضي ضمن سلسلة استحواذات بقيمة 30 مليون دولار، شملت الاستحواذ على "Pruvit Venture Inc"، وحصة 51% في "Link BioSciences Inc".

رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما وأول ملياردير في عالم كرة القدم، قال في البيان إن الأمر يتعلق بالمساعدة في تشكيل وتنمية منصة يمكنها أن تغير حقًا طريقة تفاعل الناس مع صحتهم وعافيتهم"

أصبح رونالدو أول لاعب كرة قدم ينضم إلى مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في 2025، بثروة صافية تقدر بـ1.4 مليار دولار.

ارتفعت أسهم  Herbalife"  بنسبة 23% إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023، بعد فترة طويلة من الضعف، إذ انخفضت الأسهم بنحو الثلثين على مدى السنوات الخمس الماضية.

