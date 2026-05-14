رونالدو يستثمر في البث الرياضي مدعوما بقاعدة تضم 1.2 مليار متابع

دخل كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، قطاع البث الرياضي الرقمي عبر استحواذه على حصة في منصة LiveModeTV البرازيلية، في خطوة تستهدف دعم التوسع الدولي للشركة خارج السوق المحلية في البرازيل وفقا لموقع "سبورتيون".

وقالت الشركة إن الاتفاقية، التي تم توقيعها رسميًا بين الطرفين، تمنح رونالدو صفة المساهم والشريك الإستراتيجي، مع تركيز خاص على تطوير أعمال المنصة عالميًا، باستثناء عملياتها داخل البرازيل.

توسع الاستثمارات

وتأتي الصفقة ضمن توسع استثمارات رونالدو خارج الملاعب، فيما سبق لـLiveModeTV أن استثمرت نحو 50 مليون يورو في مجموعة Cofina Media الإعلامية البرتغالية.

وبنت المنصة البرازيلية حضورها الرقمي عبر قناة CazéTV على يوتيوب، التي استقطبت أكثر من 60 مليون مشاهد فريد خلال 90 يومًا، مع توقعات بوصول إجمالي المشاهدات إلى 3.7 مليار مشاهدة بحلول عام 2025.

كما سجلت القناة 11 بثًا من بين أكثر 16 بثًا مباشرًا مشاهدة في تاريخ يوتيوب، ما عزز موقعها كإحدى أبرز المنصات الرياضية الرقمية عالميًا.

القاعدة الجماهيرية

وتسعى LiveModeTV إلى توسيع هذا النموذج خارج البرازيل، مع الاعتماد على القاعدة الجماهيرية الضخمة لرونالدو، الذي يتابعه أكثر من 1.2 مليار شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

وتُعد البرتغال أولى محطات التوسع الدولي للشركة، إذ تخطط المنصة لبث مباراة يومية من 2026 FIFA World Cup عبر يوتيوب بصيغة رقمية مجانية، فيما تمثل أوروبا السوق الرئيسية المستهدفة في المرحلة المقبلة.

وتظهر الخطوة تصاعد المنافسة في سوق البث الرياضي الرقمي، مع اتجاه المنصات الجديدة إلى توظيف جماهيرية نجوم الرياضة لبناء نماذج إعلامية تعتمد على المحتوى المجاني والمنصات الرقمية بدلًا من القنوات التقليدية.