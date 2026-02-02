رونالدو أولا.. كيف تتوزع رواتب اللاعبين الأعلى أجرا في كأس العالم؟

تكشف قائمة اللاعبين الأعلى أجراً المشاركين في كأس العالم 2026 عن تحول في خريطة القوة المالية لكرة القدم العالمية، مع صعود الدوري السعودي إلى مصاف أبرز الوجهات الجاذبة للنجوم.

فالأندية السعودية باتت تضم ثلاثة من بين أعلى 10 لاعبين دخلا، في مؤشر على الأثر المتزايد للاستثمارات الرياضية في إعادة تشكيل سوق المواهب العالمية.

وبحسب بيانات GiveMeSport، يتصدر كريستيانو رونالدو القائمة بدخل سنوي يتجاوز 260 مليون دولار، بينما تعكس بقية القائمة احتدام المنافسة بين الدوريات الكبرى على استقطاب النجوم وتعظيم العوائد التجارية، في وقت أصبحت فيه الرواتب مؤشراً على النفوذ الاقتصادي بقدر ما هي انعكاس للقيمة الفنية داخل الملعب.

الحضور السعودي اللافت

يعكس وجود ثلاثة لاعبين من الدوري السعودي ضمن قائمة الأعلى أجراً حجم الاستثمارات التي ضختها أندية المملكة خلال السنوات الأخيرة.

فإلى جانب رونالدو، يحل الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي براتب سنوي يقارب 54 مليون دولار، فيما يتقاضى السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، نحو 50 مليون دولار سنوياً.

ويؤكد هذا الحضور المتزايد قدرة الدوري السعودي على استقطاب نجوم الصف الأول عالمياً ومنافسة أبرز الدوريات الأوروبية على مستوى الرواتب والعقود التجارية.

مطاردة رونالدو مالياً

يتصدر رونالدو قائمة الأعلى أجراً بين المشاركين في كأس العالم 2026 بفارق كبير عن أقرب منافسيه، فيما يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني بدخل سنوي يبلغ نحو 131 مليون دولار، مستفيداً من عقده مع إنتر ميامي وشراكاته التجارية العالمية.

أما الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، فيحتل المركز الثالث بدخل سنوي يناهز 96 مليون دولار، بينما يحضر النرويجي إيرلينج هالاند ضمن نخبة اللاعبين الأعلى أجراً في البطولة، بعدما رسخ مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الأوروبية مع مانشستر سيتي.

نجوم خارج أوروبا

إلى جانب رونالدو وميسي ومبابي، تضم قائمة الأعلى أجراً في كأس العالم 2026 عدداً من أبرز نجوم اللعبة، من بينهم البرازيلي نيمار الذي يتقاضى نحو 60 مليون دولار سنوياً، ومواطنه فينيسيوس جونيور براتب يبلغ 58 مليون دولار.

كما يحضر قائد منتخب إنجلترا هاري كين ضمن القائمة بدخل سنوي يصل إلى 43.5 مليون دولار، ما يعكس استمرار هيمنة نجوم الصف الأول على قائمة الرواتب الأعلى في البطولة.

ثقل عربي متزايد

يعد المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز أبرز الممثلين العرب في القائمة، إذ يحصل صلاح على نحو 54.4 مليون دولار سنوياً، بينما يتقاضى محرز نحو 53.8 مليون دولار، في تأكيد على استمرار الحضور العربي بين نخبة اللاعبين الأعلى دخلاً في كرة القدم العالمية.

اختبار داخل الملعب

ورغم أن الرواتب المرتفعة تعكس القيمة الفنية والتجارية للاعبين، فإن كأس العالم لطالما أثبتت أن الأرقام وحدها لا تكفي لحصد الألقاب.

ومع اقتراب صافرة البداية، سيحاول أصحاب العقود الأكبر تحويل قوتهم المالية إلى إنجاز رياضي على أكبر مسرح في العالم.