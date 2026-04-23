دونيس المدرب الثالث للمنتخب السعودي خلال عام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع عقد تدريبي مع اليوناني جورجيوس دونيس يتولى بموجبه الأخير تدريب المنتخب السعودي الأول حتى يوليو 2027، يأتي ذلك خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد بعد أن تم إعفاؤه من مهمته التدريبية وتسوية العلاقة التعاقدية معه.

خاض دونيس عددا من المحطات التدريبية طوال مسيرته مع عدد من الأندية الأوربية والمحلية أبرزها إيك أثينا وباوك اليونانيين إلى جانب عدد من الأندية في دوري روشن السعودي للمحترفين وهم الهلال، والوحدة، والفتح، والخليج الذي أشرف عليه فنياً في هذا الموسم.

وسبق للمدرب دونيس (56 عاماً) تحقيق عديد من الإنجازات في مشواره التدريبي تحقيق الدوري القبرصي 2013-2014 وكأس قبرص في نفس الموسم، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015، وكأس ولي العهد 2015-2016، إلى جانب كأس السوبر السعودي 2016.

سيتولى المدرب دونيس مهام الإشراف فنياً على الأخضر في المرحلة الرابعة من الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك. ويعدّ دونيس المدرب الثالث الذي يدرّب الأخضر في عام، بعد الإيطالي روبرتو مانشيني والفرنسي هيرفي رينارد.

وكان المدرب هيرفي رينارد قد قال لوكالة "فرانس برس" إنه أُعفي من مهامه مدربا ل منتخب السعودية لكرة القدم قبل شهرين من مشاركته في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وردا على سؤال عما إذا كان قد أقيل من منصبه، أجاب المدرب الفرنسي الذي عاد إلى هذا المنصب في أواخر 2024، بالإيجاب.