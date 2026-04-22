"فيفا": بيع 5 ملايين تذكرة لمونديال 2026 وطرح الدفعة الأخيرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طرح دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم، اليوم الأربعاء، قبل نحو 50 يومًا من انطلاق النسخة المرتقبة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح الاتحاد أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر جميع المباريات الـ104 عبر الموقع الرسمي ابتداءً من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، مشيرًا إلى بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة حتى الآن، في مؤشر على الطلب القوي على البطولة.

وتشمل الدفعة الجديدة مقاعد مميزة في الصفوف الأمامية للملاعب، فيما تمثل هذه المرحلة الجولة الأخيرة من البيع الرسمي، مع تأكيد “فيفا” استمرار طرح تذاكر إضافية بشكل متقطع حتى موعد المباراة النهائية في 19 يوليو المقبل، وفقًا للتوافر.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 11 يونيو، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المباريات والمنتخبات المشاركة.