خسائر ليون تقفز إلى 186 مليون يورو وسط ضغوط مالية متصاعدة

تتفاقم الضغوط المالية على نادي أولمبيك ليون بعدما كشفت مجموعة إيجل لكرة القدم، المالكة للنادي الفرنسي، عن خسائر صافية بلغت 186.5 مليون يورو خلال النصف الأول من موسم 2025-2026، وسط شطب ديون ضخمة اعتُبرت غير قابلة للاسترداد، وفقا لموقع "سبورتيون".

وأظهرت الحسابات المالية للنادي أن الجزء الأكبر من الخسائر يعود إلى مخصصات محاسبية بقيمة 126 مليون يورو، تضمنت 40 مليون يورو مستحقة على شركة “إيجل بيدكو” التابعة للمساهم الرئيسي والتي دخلت في إجراءات إفلاس، إضافة إلى 86 مليون يورو مرتبطة بنادي Botafogo البرازيلي.

الخسائر التشغيلية

ورغم حدة الأزمة، فإن الخسائر التشغيلية الفعلية للنادي تراجعت إلى 37.5 مليون يورو، مقارنة بالموسم الماضي، بدعم من خفض فاتورة الأجور بنحو 39 مليون يورو خلال عام واحد، في إطار مساعي الإدارة لتقليص النفقات وإعادة التوازن المالي.

في المقابل، استفاد ليون من ارتفاع إيرادات بيع اللاعبين بنسبة 30%، إلا أن ذلك لم يعوض تراجع عوائد البث التلفزيوني عقب انهيار اتفاق الدوري الفرنسي مع منصة DAZN، إضافة إلى انخفاض إيرادات ملعب “جروباما” من الفعاليات والحفلات مقارنة بصيف 2024 الذي استفاد من زخم دورة الألعاب الأولمبية.

المنطقة السالبة

ووصل إجمالي ديون النادي إلى 616 مليون يورو، بينما بقيت حقوق الملكية في المنطقة السالبة، ما يزيد من تعقيد الوضع المالي ويضع الإدارة تحت ضغط متصاعد لتأمين مستثمر جديد قبل نهاية الموسم.

كما تواجه الإدارة الحالية تداعيات ضمانات مالية مرتبطة بديون تخص ناديي بوتافوجو وRWD Molenbeek، تم توقيعها خلال فترة رئاسة رجل الأعمال John Textor، وسط تشكيك داخلي في قانونية بعض تلك الالتزامات.

ويأمل النادي في أن يسهم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في تحسين موقعه التفاوضي مع المستثمرين المحتملين، إذ يحتل ليون حالياً المركز الرابع في الدوري الفرنسي، بينما تتابع UEFA والهيئة الوطنية لإدارة الشؤون المالية في فرنسا (DNCG) تطورات الوضع المالي للنادي عن كثب.