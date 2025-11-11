حتى العطش لم يسلم .. استراحة الماء منصة إعلانية لرعاة كأس العالم

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لعرض إعلانات خلال دقيقة استراحة شرب المياه في مباريات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

ومع توقعات درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية، أعلن "فيفا" في ديسمبر الماضي، عن تطبيق فترات استراحة مدتها 3 دقائق في منتصف كل شوط من مباريات كأس العالم البالغ عددها 104، هذا الصيف، كإجراء احترازي لضمان سلامة اللاعبين.

رعاة "فيفا"

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن القنوات التجارية ستكون أمامها خياران إما عرض الإعلانات على شاشة مقسمة حيث ستقتصرالإعلانات على رعاة "فيفا" فقط، أو عرضها بشكل كامل دون انقطاع حيث يمكنها عرض أي إعلان كالمعتاد.

ولن تبدأ الإعلانات خلال 20 ثانية من إطلاق صافرة الحكم لبدء استراحة شرب الماء، ويجب أن تعود إلى البث قبل 30 ثانية على الأقل من استئناف اللعب.

درجات الحرارة

وفي بطولات "فيفا" السابقة، مثل بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة، كانت فترات الراحة لشرب الماء تفعل عند تجاوز درجات الحرارة الحد المسموح به، لكن "فيفا" يؤكد أن قرار تطبيقها على جميع مباريات نهائيات هذا الصيف يهدف إلى ضمان التوحيد والاتساق في جميع مراحل البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم بمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في 11يونيو في مكسيكو سيتي، على أن تقام المباراة النهائية في نيويورك/نيوجيرسي في 19 يوليو.