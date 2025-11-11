شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الرياضة

حتى العطش لم يسلم .. استراحة الماء منصة إعلانية لرعاة كأس العالم

( د ب أ) من لندن
الخميس 5 مارس 2026 20:49
 منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لعرض إعلانات خلال دقيقة استراحة شرب المياه في مباريات كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف المقبل.

ومع توقعات درجات الحرارة المرتفعة في أمريكا الشمالية، أعلن "فيفا" في ديسمبر الماضي، عن تطبيق فترات استراحة مدتها 3 دقائق في منتصف كل شوط من مباريات كأس العالم البالغ عددها 104، هذا الصيف، كإجراء احترازي لضمان سلامة اللاعبين.

رعاة "فيفا"

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن القنوات التجارية ستكون أمامها خياران إما عرض الإعلانات على شاشة مقسمة حيث ستقتصرالإعلانات على رعاة "فيفا" فقط، أو عرضها بشكل كامل دون انقطاع حيث يمكنها عرض أي إعلان كالمعتاد.

ولن تبدأ الإعلانات خلال 20 ثانية من إطلاق صافرة الحكم لبدء استراحة شرب الماء، ويجب أن تعود إلى البث قبل 30 ثانية على الأقل من استئناف اللعب.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 General view of the World Cup trophy during the closing ceremony before the match REUTERS/Hannah Mckay/File Photo

درجات الحرارة

وفي بطولات "فيفا" السابقة، مثل بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة، كانت فترات الراحة لشرب الماء تفعل عند تجاوز درجات الحرارة الحد المسموح به، لكن "فيفا" يؤكد أن قرار تطبيقها على جميع مباريات نهائيات هذا الصيف يهدف إلى ضمان التوحيد والاتساق في جميع مراحل البطولة.

وتنطلق بطولة كأس العالم بمباراة المكسيك وجنوب أفريقيا في 11يونيو في مكسيكو سيتي، على أن تقام المباراة النهائية في نيويورك/نيوجيرسي في 19 يوليو.  

