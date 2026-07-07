تتجه صناعة الرعاية الرياضية إلى إعادة صياغة نموذجها التجاري في ظل التحولات التي تشهدها سوق الإعلان العالمي، مع سعي أصحاب الحقوق الرياضية إلى تطوير أدوات تسويقية تتجاوز نموذج “الشريك الرسمي” الذي هيمن على القطاع لعقود.

وبحسب تقرير نشرته منصة SportBusiness ضمن سلسلة The Long Game، تستحوذ منصات مثل Meta وAlphabet وTikTok وAlibaba على نحو 70% من سوق الإعلان العالمي، الذي تُقدَّر قيمته بنحو تريليون دولار، وهو ما يدفع القطاع الرياضي إلى البحث عن نماذج جديدة تُمكّنه من المنافسة على جزء أكبر من الإنفاق الإعلاني الرقمي.

"الحقوق مقابل الرسوم"

ويرى التقرير أن نموذج الرعاية الرياضية القائم على بيع الحقوق التجارية مقابل رسوم ثابتة، والذي هيمن على السوق لأكثر من 40 عاماً، لم يعد كافياً في بيئة تعتمد على البيانات وقياس العائد على الاستثمار.

وبدلاً من الاكتفاء ببيع مساحات على قمصان الفرق أو اللوحات الإعلانية، يدعو التقرير إلى تحويل الحقوق الرياضية إلى منصات تسويقية قادرة على تحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس، مثل المبيعات، وعدد النقرات، والتفاعل، وطلبات تجربة المنتجات.

التفاعل مع أحداث المباراة

ويشير التقرير إلى أن تقنيات البث والإنتاج الحديثة باتت تتيح دمج الإعلانات مع مجريات المباريات بصورة ديناميكية، بحيث تتغير الرسائل الإعلانية وفق الأحداث داخل الملعب.

فعند تسجيل هدف، يمكن تحديث الرسائل الإعلانية أو العروض المرتبطة بالمباراة مباشرة على شاشات LED، بينما تستطيع العلامات التجارية استثمار بيانات الأداء اللحظية، مثل السرعات أو الإحصاءات الفنية، لتقديم رسائل إعلانية ترتبط بسياق الحدث الرياضي.

البث الرياضي منصة للبيع

ولا يقتصر التحول على تطوير الإعلانات، بل يمتد إلى تحويل البث الرياضي إلى قناة مباشرة للتجارة الإلكترونية، عبر دمج رموز الاستجابة السريعة (QR)، والعناصر القابلة للنقر، والرسومات التفاعلية داخل النقل التلفزيوني.

ويتيح هذا النموذج للمشاهد شراء المنتجات التي تظهر أثناء المباريات، أو حجز الخدمات والعروض الترويجية مباشرة من شاشة البث، وهو ما يصفه التقرير بمفهوم “الإعلام الرياضي القابل للتسوق”، الذي يربط بين مشاهدة الحدث الرياضي وإتمام عملية الشراء في الوقت نفسه.

سوق جديدة أمام الرياضة

ويرى التقرير أن الرياضة لا تزال تستفيد بدرجة محدودة من سوق الإعلانات المبرمجة، رغم أنها تمثل أحد أكبر قطاعات الإعلان الرقمي عالمياً.

ويصف هذا التحول بأنه يمثل “الموجة الثالثة” في تطور التسويق الرياضي، بعد مرحلة الرعاية التقليدية ثم مرحلة بناء العلامات التجارية، متوقعاً أن تقود المرحلة الجديدة إلى زيادة المبيعات، وليس فقط تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.

شراكات قائمة على الأداء

ويتوقع التقرير أن تتغير هيكلة عقود الرعاية خلال السنوات المقبلة، بحيث يرتبط جزء من المقابل المالي بمؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل معدلات التفاعل، وعدد النقرات، وطلبات تجربة المنتجات، وحجم المبيعات المحققة، بدلاً من الاعتماد على رسوم ثابتة مقابل الحقوق التجارية.

ويخلص التقرير إلى أن هذا التحول قد يتيح للقطاع الرياضي المنافسة على حصة من سوق الإعلانات الرقمية، التي يقدرها بنحو 500 مليار دولار، عبر نماذج أعمال أكثر مرونة تربط قيمة الشراكات بالعائد التجاري المحقق، بدلاً من الاكتفاء ببيع حقوق الرعاية التقليدية.