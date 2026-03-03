ترمب: إيران دولة مهزومة .. ولا أهتم بمشاركتها في كأس العالم 2026

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يهتم إذا شاركت إيران في نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ترمب، قال لصحيفة "بوليتيكو" اليوم الأربعاء "أنا لا أهتم حقا، أعتقد أن إيران دولة مهزومة بشدة، وهي الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة".

مشاركة إيران

تأتي هذه التصريحات في ظل الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف إيرانية منذ السبت الماضي، ما أدى لاتساع رقعة الصراع في المنطقة ووضع مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال محل شك كبير، رغم تأهله للمرة الرابعة على التوالي لكأس العالم.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإيراني مباريات دور المجموعات ضد بلجيكا ونيوزيلندا ومصر في الولايات المتحدة، ضمن منافسات المجموعة السابعة بالمونديال، لكن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم قال "بعد هذا الهجوم، لا يمكننا التطلع إلى كأس العالم".

عقوبات الانسحاب

وفي حال قررت إيران الانسحاب من البطولة قبل 30 يوما على الأقل من المباراة الأولى، فسيتعين على الاتحاد دفع غرامة تقدر بنحو 250 ألف فرنك سويسري (318.3 ألف دولار).

أما إذا قررت الانسحاب من كأس العالم قبل أقل من 30 يوما من المباراةالأولى، فستكون الغرامة حوالي 500 ألف فرنك سويسري (636.6 ألف دولار)، كحد أدنى.

إضافة إلى ذلك، سيتعين على إيران إعادة جميع الأموال التي تلقتها من "فيفا".