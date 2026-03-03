يقترب نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام من تحقيق نحو 19 مليون جنيه إسترليني (25.7 مليون دولار) من حملات إعلانية مرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، وفق تقديرات نقلتها صحيفة ذا صن سبورت عن محللين في قطاع التسويق.

حضور مكثف

بيكهام، القائد السابق لمنتخب إنجلترا، ظهر في إعلانات لعلامات تجارية كبرى شملت بيبسي وماكدونالدز وليز وستيلا أرتوا وهوم ديبوت وبنك أوف أمريكا وفيرايزن وأديداس، مع تكرار بث هذه الإعلانات خلال فترات ما قبل المباريات والاستراحة وبين شوطي اللقاءات، ما عزز حضوره الجماهيري طوال البطولة.

قيمة تجارية

وقالت شركة ماركتنج ميد كلير المتخصصة في قطاع التسويق إن العلامات التجارية تواصل الرهان على بيكهام بفضل مكانته العالمية وصورته الموثوقة لدى المستهلكين، ما يجعله أحد أكثر الشخصيات الرياضية جذباً للمعلنين.

نفوذ أمريكي

ويرى خبراء أن الظهور المكثف لبيكهام خلال النسخة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يعزز حضوره في السوق الأمريكية، مستفيداً أيضاً من دوره شريكاً في ملكية نادي إنتر ميامي، بما يدعم قيمة علامته التجارية وإيراداته المستقبلية.

عقود رعاية

وتعكس هذه التقديرات استمرار قدرة نجوم الرياضة المعتزلين على تحقيق إيرادات كبيرة من عقود الرعاية والإعلانات، إذ تفضل العديد من الشركات العالمية الاستعانة بشخصيات تتمتع بحضور جماهيري واسع وسمعة مستقرة لتعزيز ارتباط علاماتها التجارية بالفعاليات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم التي تعد من أكثر الأحداث استقطاباً للمشاهدين والمعلنين حول العالم.