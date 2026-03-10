الخميس, 19 مارس 2026 | 30 رَمَضَان 1447
الرياضة

بلاتيني: إنفانتينو رئيس "فيفا" مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ

( د ب أ)
( د ب أ) من باريس
الثلاثاء 10 مارس 2026 21:45 |1 دقائق قراءة
بلاتيني بعد مغادرة المحكمة. (الفرنسية)

تعرض السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لانتقادات من رئيسه السابق ميشيل بلاتيني.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، يرتبط إنفانتينو بعلاقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل نهائيات كأس العالم هذا الصيف التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسبق أن عمل السويسري أمينا عاما للاتحاد الأوروبي "يويفا" خلال فترة رئاسة بلاتيني للاتحاد القاري.

تبرئة بلاتر وبلاتيني في قضية الفساد .. ومحامي الفرنسي يطالب بالتعويض

برأت محكمة استئناف سويسرية اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الدولي...

دفعة مالية من بلاتر

وأضافت أن بلاتيني كان الأقرب لخلافة سيب بلاتر في رئاسة "فيفا" قبل أن يتورط النجم الفرنسي السابق في تحقيق جنائي بشأن دفعة مالية تلقاها من بلاتر.

ولفتت إلى أن هذا الاتهام سهل صعود إنفانتينو، حيث ترشح لرئاسة "فيفا" في 2016، ومستمر في رئاسة أكبر كيان لكرة القدم في العالم منذ 10 سنوات.

بلاتيني، حصل على براءة من الاتهامات الموجهة له، وانتقد إنفانتينو خلال استضافته بأحد برامج الإذاعة الفرنسية راديو مونت كارلو، قائلا "إنفانتينو أمين عام ممتاز، ونائب جيد، لكنه ليس رئيسا جيدا".

إنهاء إجراءات التقاضي ضد بلاتر وبلاتيني بعد البراءة من التزوير والاحتيال والاختلاس

أنهى مكتب المدعي العام السويسري، قضيته ضد، سيب بلاتر الرئيس...

يفتقر إلى الكاريزما

وأضاف بلاتيني: "لا أرى أنه دبلوماسي جيد، بل إداري جيد، لكنه يفتقر إلى الكاريزما، ولا أظن أنه يقول كلاما طيبا".

واصل: "إنفانتينو مهووس بالأثرياء وأصحاب النفوذ منذ أن كان أمينا عاما".

وسبق أن هاجم بلاتيني بلهجة حادة إنفانتينو في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية في يناير الماضي.

ويتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة بسبب علاقته الوثيقة مع ترمب، بعدما منح الرئيس الأمريكي النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام في ديسمبر الماضي.

فيفابلاترالاتحاد الدولي لكرة القدمكرة القدم
