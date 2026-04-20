برشلونة يتجه إلى الاقتصاد الدائري عبر الاستثمار في السلع المستعملة

في ظل سعي الأندية العالمية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، يبرز الاقتصاد الدائري كأحد المسارات الجديدة لتعظيم العوائد من الأصول القائمة، خاصة في قطاع التجزئة المرتبط بالعلامات الرياضية، وفقا لموقع palco23.

نادي برشلونة، يتجه إلى توسيع نطاق إيراداته خارج القنوات التقليدية، عبر الاستثمار في شركة Drelife المتخصصة في إعادة بيع المنتجات، في خطوة تعكس تحوّل الأندية الكبرى نحو نماذج أعمال قائمة على إعادة تدوير القيمة.

المنتجات المستعملة

الصفقة التي تمت عبر منصة الابتكار BIHUB وبمشاركة ذراع التسويق Barça Licensing & Merchandising، تضع برشلونة في موقع أول نادٍ يدخل سوق المنتجات المستعملة المرتبطة بعلامته التجارية، وهو قطاع ظل حتى الآن خارج الإطار الرسمي للأندية.

ويهدف النادي إلى دمج نشاط إعادة البيع ضمن منظومته التجارية، بما يتيح توليد إيرادات متكررة من المنتجات الحالية، بدلاً من الاكتفاء بدورة بيع واحدة، مع الحفاظ على معايير الجودة والهوية.

قابل للتوسع

أنخيل ريباجورزا، المسؤول التنفيذي في BIHUB، قال: إن الشراكة ستسهم في تطوير نموذج تجزئة أكثر كفاءة وربحية.

فيما أشار الرئيس التنفيذي لـDrelife، ألبرتو ميراليس، إلى أن التعاون يمثل فرصة لبناء نموذج قابل للتوسع عالمياً.

تدوير القيمة

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه توجه الشركات نحو نماذج الاقتصاد الدائري، التي تتيح إعادة تدوير القيمة داخل سلاسل الإمداد، في ظل ضغوط التكاليف ومتطلبات الاستدامة.

وبإضافة Drelife، ترتفع استثمارات BIHUB إلى 15 شركة ناشئة، ما يعزز موقع برشلونة كمستثمر نشط في تقنيات الرياضة والتجزئة، ضمن سباق الأندية الأوروبية لإيجاد مصادر دخل جديدة في بيئة مالية أكثر تنافسية.