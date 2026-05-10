برشلونة وريال مدريد .. صراع المليارات يمتد إلى اقتصاد كرة القدم

لا تبدو مواجهة برشلونة وريال مدريد مجرد صراع تقليدي على لقب الدوري الإسباني، بل مواجهة بين نموذجين اقتصاديين مختلفين لأكبر علامتين تجاريتين في إدارة كرة القدم الحديثة.

ريال مدريد، يدخل "الكلاسيكو" مدعوماً بأقوى ميزانية وإيرادات قياسية عززت صلابته المالية، فيما يراهن برشلونة على استعادة توازنه التجاري عبر مشروع "كامب نو" الجديد وجيل شاب ارتفعت قيمته السوقية بقيادة لامين يامال.

القيمة السوقية

بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، تتجاوز القيمة السوقية للفريقين 2.5 مليار يورو، حيث تبلغ القيمة السوقية لريال مدريد 1.34 مليار، مقابل 1.17 مليار يورو لبرشلونة.

لامين يامال، يتصدر قائمة الأعلى قيمة سوقية في بقيمة تبلغ 200 مليون، متساوياً مع كيليان مبابي، فيما تصل القيمة السوقية لكل من بيدري وفينيسيوس جونيور إلى 150 مليونا، بفارق 10 ملايين يورو عن جود بيلينجهام.

ميزانية الناديين

مالياً، يتفوق ريال مدريد حيث أغلق النادي السنة المالية 2024-2025 بإيرادات تشغيلية بلغت 1.185 مليار يورو، وصافي ربح قدره 24.3 مليون يورو، مع سيولة وصلت إلى 165.7 مليون يورو.

برشلونة، أغلق السنة المالية 2024-2025 بإيرادات تشغيلية قياسية بلغت نحو 994 مليون يورو (تقريباً مليار يورو)، محققاً ربحاً تشغيلياً صافياً قدره مليوني يورو للعام الثاني على التوالي.

تحسنت فاتورة الأجور لتصبح 54% من الدخل العادي، ما يضع النادي ضمن الحدود التنظيمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما أقر النادي ميزانية موسم 2025-2026 بإيرادات متوقعة قدرها 1.075 مليار يورو، ومصروفات 1.019 مليار يورو، وصافي ربح متوقع 4 ملايين يورو.

حسم اللقب

برشلونة، يحتاج إلى التعادل أو الفوز أمام ريال مدريد لحسم لقب "لا ليجا" حسابياً.

يتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة من 34 مباراة، متقدماً بـ11 نقطة على وصيفه ريال مدريد بـ77 نقطة.

ففي حال التعادل، سيرتفع رصيد برشلونة إلى 89 نقطة مقابل 78 لريال مدريد، ومع بقاء 3 مباريات فقط، لن يستطيع الفريق الملكي تجاوز المتصدر.

أما فوز ريال مدريد فسيقلص الفارق إلى 8 نقاط، ويؤجل حسم اللقب إلى الجولات التالية.

في قلب المعركة

بحسب مؤشر "SPSG Consulting"، يتجاوز “الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد حدود المنافسة الرياضية ليصبح مواجهة بين كبرى العلامات التجارية العالمية، إذ تتصدر نايكي وأديداس قائمة أكثر العلامات ارتباطاً بالناديين.

وتبرز سبوتيفاي كأبرز شريك تجاري لبرشلونة بعد حصولها على حقوق تسمية "كامب نو"، بينما تواصل أديداس هيمنتها على المشهد التجاري لريال مدريد بعقد رعاية يتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، في وقت تعزز فيه عقود النجوم مثل لامين يامال وكيليان مبابي الحضور التسويقي لشركات الملابس الرياضية داخل "الكلاسيكو".