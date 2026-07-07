أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم، حالة الاستنفار الأمني الشامل في العاصمة باريس وضواحيها، وفرضت قيوداً صارمة على شبكة النقل العام، تأهباً لمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، التي تجمع المنتخبين الفرنسي والمغربي مساء غدٍ الخميس في مدينة بوسطن الأمريكية، وفقاً لصحيفة " لو باريزيان" الفرنسية.

قرارات بإغلاق عدد من محطات المترو

وأصدرت مديرية أمن باريس، بالتعاون مع هيئة النقل المستقلة، قرارات تقضي بإغلاق عدد من محطات المترو الرئيسية وعزل قطاع شارع "الشانزليزي" الشهير كلياً ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة، بهدف "سانتوارية" المنطقة وحمايتها من أي اضطرابات محتملة.

وأوضحت هيئة النقل عبر موقعها الرسمي تفاصيل خطة الإغلاق التي ستدخل حيز التنفيذ مساء الخميس، حيث تقرر تعليق حركة القطارات بالكامل في الجزء الرابط بين محطتي "شارل ديغول - إيتوال" و"تروكاديرو"، الخط السادس، استمرار حركة القطارات مع إلغاء توقفها نهائياً في محطة "شارل ديغول - إيتوال".

وقررت السلطات إغلاق محطات (أرجنتين، جورج الخامس، التويلري) على الخط الأول، ومحطة (تيرن) على الخط الثاني، ومحطة (مادلين) التي تخدم الخطوط 8 و12 و14، إضافة إلى محطة (ميرومينيل) على الخطين 9 و13، حيث ستمر القطارات عبر هذه المحطات دون توقف أو السماح بالركوب والنزول وتبادل الخطوط.

حظر فوري لنقل المحروقات

وأصدر مدير أمن باريس مرسومين قضائيين تضمنا حظراً فورياً ومؤقتاً لنقل المحروقات والمواد البترولية في "الجركنات" أو الأوعية المحمولة يومي الخميس والجمعة، كما شملت القرارات حظراً تاماً لحمل وتداول واستخدام الألعاب النارية والمفرقعات و"مقذوفات الهاون" في باريس والضواحي المحيطة بها (البتيت كورون) خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو الجاري تزامناً مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي.

تحويل أحياء إلى مناطق مخصصة للمشاة

كما أعلنت البلدية عن تحويل أحياء "الماريه" بوسط باريس وحي "لا روكيت" بالدائرة الـ11 إلى مناطق مخصصة للمشاة فقط، تمنع فيها حركة السيارات من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية فجراً، نظراً لكثافة المقاهي والحانات في تلك المناطق وتوقع تجمع آلاف المشجعين.

وبررت مديرية الأمن هذه القرارات الاستثنائية بوجود "مخاطر مرتفعة لتهديد النظام العام والمساس بأمن الممتلكات والأشخاص"، حيث تأتي هذه الاحترازات مدفوعة بالهواجس الأمنية ومخاوف من تكرار السيناريو الذي أعقب مباراة نصف نهائي مونديال 2022 بين الفريقين، والتي شهدت تجمع أكثر من 20 ألف شخص في الشانزليزي، وانتهت بوقوع مواجهات عنيفة وأعمال شغب أسفرت وقتها عن توقيف أكثر من 100 شخص، وإصابة عناصر من الشرطة بالمقذوفات، واضطرار أصحاب المتاجر والمطاعم لإغلاق أبوابهم على عجل.

ودعت السلطات المواطنين والزوار إلى توخي الحذر ومتابعة التطبيقات الرسمية للنقل لتعديل مساراتهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات "متناسبة وضروية" لضمان أمن العاصمة.