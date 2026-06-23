انضم نادي الطائي رسمياً، اليوم الثلاثاء، إلى قائمة الأندية السعودية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصل بذلك إجمالي الأندية المحلية المدرجة في نظام الحظر الدولي إلى 11 نادياً، ويواجهون 14 قضية مختلفة.

وجاء انضمام الطائي بقرارين منفصلين يقضيان بحظر النادي لـ3 فترات تسجيل متتالية، لينضم إلى قائمة المتضررين التي يتصدرها نادي أُحد بـ3 قضايا، يليه الطائي والصفا بقضيتين لكل منهما، في حين تقيدت أندية الفتح، والرياض، والعدالة، والسد، والنجوم، والوطن، واتحاد النسور بقضية واحدة لكل منها.

وتتراوح العقوبات المسجلة ضد الأندية السعودية بين المنع لمدد محددة، أو الحظر المشروط "حتى رفع العقوبة"، وهو ما يضع إدارات هذه الأندية أمام خيار وحيد وهو سرعة تسوية النزاعات المالية والتعاقدية لضمان قيد لاعبيها الجدد.

تنطلق فترة التسجيل الصيفية الجديدة لجميع المسابقات السعودية في الـ22 من يوليو المقبل، وتختلف تواريخ الإغلاق حسب الدرجة، حيث تنتهي لدوري روشن في 6 سبتمبر، ودوري يلو في 20 سبتمبر، الدرجة الثانية والثالثة: تمتد فتراتهما الصيفية حتى 6 و12 أكتوبر على التوالي، الدرجة الرابعة في 20 أكتوبر، ولمسابقات السيدات للدوري الممتاز والأولى: تبدأ الصيفية في 18 يوليو المقبل وتنتهي في 31 أغسطس المقبل.