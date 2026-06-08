الوصول إلى كأس العالم.. معادلة صعبة بين التكلفة والازدحام

بينما تستعد منطقة نيويورك – نيوجيرسي لاستضافة مباريات كأس العالم، لن تقتصر تحديات المشجعين على المنافسة داخل الملعب، بل ستمتد إلى رحلة الوصول إليه. فمع محدودية خيارات النقل، وارتفاع أسعار خدمات أوبر بفعل الطلب الكبير، وبلوغ تكلفة بعض مواقف السيارات 225 دولارًا، يجد عشرات الآلاف من الجماهير أنفسهم أمام حسابات معقدة قبل صافرة البداية.

في غضون أيام قليلة سيلتقي منتخبا البرازيل والمغرب على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي، وسيكون على نحو 80 ألف مشجع، دفعوا آلاف الدولارات لحضور البطولة، حسم معضلة أخيرة قبل انطلاق المباراة: القطار أم الحافلة أم سيارات الأجرة، أم مواجهة الازدحام المروري؟

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وأكد جاستن برانان، المسؤول عن عمليات الأحداث الكبرى لدى حاكمة نيويورك، أن الوصول إلى ملعب ميتلايف خلال كأس العالم لن يكون بالسهولة المعتادة بسبب الترتيبات الأمنية المشددة.

ومن المتوقع أن تكون حركة المرور بين وسط مانهاتن ومنطقة ميدولاندز كثيفة، وقد نصح مسؤولو نيوجيرسي السكان بالعمل من المنزل في أيام المباريات إذا أمكن. وستستضيف منطقة نيويورك–نيوجيرسي ثماني مباريات، ستستضيف المنطقة ثماني مباريات، تبدأ بمباراة البرازيل والمغرب يوم السبت 13 يونيو، وتنتهي بالمباراة النهائية في 19 يوليو.

لكن عدد التذاكر المتاحة لكل من خيارات النقل العام محدود، ما يعني أن من يخططون في اللحظات الأخيرة قد يجدون أنفسهم مضطرين لاختيار أحد المسارات الأعلى تكلفة أو الأكثر مشقة للوصول إلى ملعب ميتلايف. (ولا تفكر حتى في الذهاب سيرًا على الأقدام، بحسب تحذير اللجنة المنظمة المحلية)، وفقا لمجلة نيويورك تايمز.

حسابات يوم المباراة

تتوقع اللجنة المنظمة لمنطقة نيويورك–نيوجيرسي أن يشتري أكثر من نصف الحضور، أي نحو 40 ألف شخص في كل مباراة، تذكرة قطار من هيئة النقل في نيوجيرسي بقيمة 98 دولارا لرحلة لا يتجاوز سعرها المعتاد 13 دولارا.

كما يُتوقع أن يستخدم ما بين 12 ألفا و18 ألف مشجع في كل مباراة حافلات نقل بسعر 20 دولارا للرحلة الواحدة من وسط مانهاتن، وبعض هذه الحافلات ستكون حافلات مدرسية صفراء أُعيد توظيفها لهذا الغرض.

ومن المحتمل أن يستخدم نحو 6 آلاف شخص في كل مباراة خدمات النقل التشاركي مثل أوبر وليفت، لكن الطلب المرتفع سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مقارنة بالمعتاد.

أما نحو 20 ألفًا من كبار الشخصيات، بمن فيهم مشاهير ورعاة، فستتولى "فيفا" تنظيم تنقلاتهم، لكن هذه الترتيبات لن تفيد معظم المشجعين.

تكلفة المقعد الواحد عند 80 دولارًا،

أما المشجعون الذين يختارون القيادة، فسيجدون نحو 4500 موقف متاح في مركز «أمريكان دريم» التجاري، الواقع على بعد ميل تقريبًا من ملعب ميتلايف، مقابل 225 دولارًا للموقف يوميًا. وقد حُجز بالفعل نحو 9500 موقف، ما يعكس الإقبال الكبير على خيارات الوصول إلى المباريات.

وتؤكد اللجنة المنظمة أن منظومة النقل المخصصة للبطولة قادرة على استيعاب نحو 78 ألف مشجع في كل مباراة، إلا أن بعض الخيارات تشهد طلبًا أكبر من غيرها. فحتى الآن، بيع نحو 34 ألف تذكرة لحافلات النقل البالغة قيمتها 20 دولارًا، مقارنة بنحو 19 ألف تذكرة فقط للقطارات.

وتراهن هيئة النقل في نيوجيرسي على القطار لنقل ما يقارب نصف الجماهير، مقابل 98 دولارًا لرحلة ذهاب وإياب بين مانهاتن وملعب ميتلايف. ويُعد هذا السعر أعلى بكثير من التعرفة المعتادة التي تقل عن 13 دولارًا، رغم خفضه من 150 دولارًا بعد انتقادات واسعة. وتبرر سلطات الولاية ذلك بتكاليف أمنية وتشغيلية إضافية مرتبطة باستضافة البطولة، حسب "نيويورك تايمز".

ستنطلق حافلات النقل الجماعي إلى الملعب من ثلاثة مواقع في مانهاتن: محطة حافلات بورت أوثوريتي، ومنطقة قرب محطة غراند سنترال، وموقع غربي سنترال بارك، إضافة إلى نقطة انطلاق في مدينة كليفتون بولاية نيوجيرسي.

وكانت تكلفة المقعد الواحد محددة في البداية عند 80 دولارًا، لكن كاثي هوكول أعلنت خفض السعر إلى 20 دولارًا بعد استئجار أسطول كبير من الحافلات المدرسية الصفراء لتعزيز الخدمة.وكجزء من الاتفاق، ذكر مكتب الحاكمة أن 20% من مقاعد الحافلات يوميًا ستُحجز لسكان ولاية نيويورك.

خدمات النقل عبر التطبيقات

ستكون تطبيقات النقل، بما في ذلك أوبر وليفت، متاحة، لكن اللجنة المنظمة حذرت من أن الرحلات قد تكون مكلفة بسبب محدودية عدد السيارات وارتفاع الطلب.

وقال أليكس لازري، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة المحلية، في أبريل إن تطبيقات النقل ينبغي اعتبارها خيارًا إضافيا ومحدودا، وإنه لن تُفرض أي حد أقصى للأسعار.

ومن المتوقع أن تعلن أوبر يوم الخميس فرض رسم إضافي بقيمة 10 دولارات على جميع الرحلات المتجهة إلى ملعب ميتلايف، ورسوم قدرها 60 دولارًا على جميع الرحلات المغادرة من الملعب. كما أن موقع إنزال الركاب المخصص لسيارات الأجرة يبعد أكثر من ميل عن الملعب.

وقال جوش غولد، المتحدث باسم أوبر، إن هذه الرسوم الإضافية ستذهب بالكامل إلى السائقين بهدف تشجيع مزيد منهم على العمل خلال البطولة.

ولتخفيف الازدحام المروري المتوقع بعد المباريات، ستوفر أوبر خدمة نقل جماعي بالحافلات مقابل 49 دولارًا من الملعب إلى مدينة نيويورك وهوبوكن. وستشغّل نحو 50 حافلة تستوعب ما يقارب 2700 راكب.