الأربعاء, 29 يوليو 2026|13 صَفَر 1448
الاقتصادية
الرياضة

أطلق نادي الهلال السعودي برنامجًا جديدًا للعضويات يضم 8 فئات متفاوتة في الأسعار والمزايا، تبدأ من 115 ريالًا سنويًا للفئة الأساسية، وتصل إلى 1.15 مليون ريال للفئة البلاتينية.

وبحسب إعلان النادي، فإن أغلى باقة تعادل 10 آلاف ضعف سعر الأرخص.

تدرج الأسعار

يبدأ البرنامج بالفئة الأساسية مقابل 115 ريالًا، تليها فئة الشباب بـ6,900 ريال، والزرقاء بـ7,475 ريالًا، ثم الشباب المميزة بـ20 ألف ريال، والفضية بـ43 ألف ريال، والذهبية بـ172.5 ألف ريال، والذهبية المميزة بـ460 ألف ريال، وصولًا إلى البلاتينية بقيمة 1.15 مليون ريال سنويًا.

نادي الهلال يخضع اللاعبين للفحص الطبي.

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الباقة البلاتينية

توفر الباقة البلاتينية 5 تذاكر ذهبية أو 3 تذاكر بريميوم لكل مباراة في دوري روشن السعودي، وخصمًا بنسبة 20% على منتجات النادي، إضافة إلى موقف مخصص لكبار الشخصيات، والدخول إلى صالة الضيافة، وحضور العشاء السنوي، وإدراج اسم المشترك في التقرير السنوي للنادي، فضلًا عن مجموعة من التجارب والامتيازات الحصرية.

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الباقات الأخرى

توفر الفئة الأساسية بطاقة رقمية وأولوية حجز التذاكر، فيما تضيف الباقات الأعلى تدريجيًا مزايا تشمل خصومات على منتجات النادي، وقمصانًا موقعة، وصورًا مع الكؤوس، وجولات داخل مرافق النادي، وأولوية اختيار المقاعد، وتجارب مخصصة للأطفال، إلى جانب مزايا الضيافة والتذاكر بحسب كل فئة.

التعريفات
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