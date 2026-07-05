أعاد مجلس إدارة شركة نادي الهلال هيكلة منظومة كرة القدم، عبر استحداث إدارة رياضية متخصصة تضم عدداً من الكفاءات الفنية والإدارية، في إطار خطة تستهدف تطوير الحوكمة الرياضية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، استعداداً للمنافسة في الموسم الجديد.

وتأتي الخطوة ضمن مشروع تطويري يعمل النادي على تنفيذه لبناء منظومة رياضية أكثر تكاملاً، ترتكز على مواءمة الجوانب الفنية والإدارية مع الإستراتيجية طويلة المدى، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويدعم استدامة الأداء على المستويات المحلية والقارية والدولية.

تعيين سايمون فرانسيس

باشر الإنجليزي سايمون فرانسيس مهامه مديراً فنياً لكرة القدم، بعد تجربة امتدت لاعباً مع بورنموث قبل انتقاله إلى العمل الإداري، حيث تولى مسؤوليات مرتبطة بالإستراتيجية الرياضية وعمليات الاستقطاب وتطوير المواهب، في مرحلة شهد خلالها النادي الإنجليزي تحولاً على الصعيد الرياضي.

هيكل إداري متخصص

تضم الإدارة الرياضية الجديدة عدداً من المناصب المتخصصة، تشمل مدير الاستقطاب، ومدير الكشافة، وكشافاً فنياً أول، ومدير العمليات، على أن تتولى تنفيذ الإستراتيجية الرياضية والإشراف على ملفات الاستقطاب والتطوير والعمليات الفنية، ضمن مشروع تطوير منظومة كرة القدم الذي قالت إدارة النادي إنه سيُستكمل على مراحل وفق الخطة المعتمدة.

انطلاق التدريبات وفحص اللاعبين

ميدانياً، استهل الهلال، أمس، استعداداته للموسم الجديد، فيما خضعت اليوم المجموعة الأولى من اللاعبين للفحوص الطبية ضمن البرنامج الإعدادي، على أن تستكمل بقية المجموعات الإجراءات ذاتها قبل بدء المرحلة الفنية والبدنية من التحضيرات.