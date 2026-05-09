الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 11 مايو 2026 | 24 ذُو الْقِعْدَة 1447
Logo
الرياضة

السعودية على هرم المجموعة الأقل قيمة سوقية في كأس آسيا 2027

الياباني والكوري يسجلان الأعلى

إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد من الرياض،
سمر الحسن
السبت 9 مايو 2026 22:50 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
السعودية على هرم المجموعة الأقل قيمة سوقية في كأس آسيا 2027A screen displays the results of the final draw of the 2027 AFC Asian Cup during a ceremony in Diriyah, on the outskirts of Riyadh, on May 9, 2026. The 19th edition of the Asian Cup is scheduled to take place from January 7 to February 5 next year in Saudi Arabia. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

تصدرت المجموعة السادسة والخامسة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2027 قائمة مجموعات البطولة الـ6، حيث سجلت السادسة 340.2 مليون يورو، والخامسة 216.7 مليون يورو، وقبل 243 يوماً من انطلاق الحدث بفضل منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

واحتضن قصر سلوى في حي طريف بالدرعية التاريخية مراسم قرعة النسخة الـ19 في تاريخ العرس القاري المقرر في السعودية مطلع العام، حيث كشفت عن مواجهات نارية ومجموعات متفاوتة القوة، سواء على الصعيد الفني أو من حيث القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة، التي بلغت 822.6 مليون يورو، وفقا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت".

لجنة "كأس آسيا 2027" تتحمل تكاليف ملاعب التدريب

ينتظر أن تنهي اللجنة المنظمة المحلية لنهائيات كأس الأمم الآسيوية...

Sat, 09 2026

وتربعت المجموعة السادسة على عرش المجموعة الأغلى في البطولة بقيمة إجمالية بلغت 340.2 مليون يورو، حيث قاد المنتخب الياباني هذا الارتفاع بقيمته التي وصلت لـ276.1 مليون يورو، يليه المنتخب الإندونيسي بـ36.5 مليون يورو، ثم المنتخب القطري "حامل اللقب" بقيمة 21.2 مليون يورو، وأخيراً منتخب تايلاند بـ6.4 مليون يورو.

المجموعة الخامسة حلت ثانياً في المجموعات الأعلى قيمة بفضل وجود "الشمشون" الكوري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمجموعة 216.7 مليون يورو، وتصدرت كوريا الجنوبية المشهد بـ168.5 مليون يورو، تلتها الإمارات بقيمة 35 مليون يورو، ثم فيتنام بـ6.8 مليون يورو، والمنتظر من ملحق (لبنان أو اليمن) بقيمة تقدر بـ6.4 مليون يورو.

مجموعة المنتخب السعودي الأولى حلت الأقل بين مجموعات البطولة بإجمالي 52.4 مليون يورو، حيث تضم السعودية (30.6 مليون يورو)، وعمان (7.1 مليون يورو)، وفلسطين (10.6 مليون يورو)، والكويت (4.1 مليون يورو).

شروط تجارية لحماية حقوق شركاء "الآسيوي" في قرعة الدرعية

أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحادات الأهلية المشاركة في...

Sat, 09 2026

وجاءت المجموعة الثالثة في المرتبة الثالثة بقيمة 73.3 مليون يورو، حيث يبرز المنتخب الإيراني كأغلى منتخباتها بقيمة 46.3 مليون يورو، يليه المنتخب الصيني بـ11 مليون يورو، ثم المنتخب السوري بقيمة 10 ملايين يورو، فيما بلغت قيمة منتخب قرغيزستان 6 ملايين يورو.

وحلت المجموعة الثانية رابعاً بقيمة سوقية إجمالية بلغت قرابة 72 مليون يورو، حيث يتصدرها المنتخب الأوزبكي بقيمة 45 مليون يورو، يليه المنتخب الأردني بـ15.5 مليون يورو، ثم المنتخب البحريني بـ9.5 مليون يورو، وصولاً إلى منتخب كوريا الشمالية الذي بلغت قيمته 2 مليون يورو.

المجموعة الرابعة سجلت قيمة سوقية إجمالية وصلت إلى 68 مليون يورو، حيث يتصدرها المنتخب الأسترالي بـ40 مليون يورو، يليه المنتخب العراقي بقيمة 15 مليون يورو، ثم منتخب طاجيكستان بـ9 ملايين يورو، وأخيراً منتخب سنغافورة بقيمة 4 ملايين يورو.

التعريفات
السعوديةكأس آسيا
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية