السعودية على هرم المجموعة الأقل قيمة سوقية في كأس آسيا 2027

تصدرت المجموعة السادسة والخامسة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2027 قائمة مجموعات البطولة الـ6، حيث سجلت السادسة 340.2 مليون يورو، والخامسة 216.7 مليون يورو، وقبل 243 يوماً من انطلاق الحدث بفضل منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية.

واحتضن قصر سلوى في حي طريف بالدرعية التاريخية مراسم قرعة النسخة الـ19 في تاريخ العرس القاري المقرر في السعودية مطلع العام، حيث كشفت عن مواجهات نارية ومجموعات متفاوتة القوة، سواء على الصعيد الفني أو من حيث القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة، التي بلغت 822.6 مليون يورو، وفقا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت".

وتربعت المجموعة السادسة على عرش المجموعة الأغلى في البطولة بقيمة إجمالية بلغت 340.2 مليون يورو، حيث قاد المنتخب الياباني هذا الارتفاع بقيمته التي وصلت لـ276.1 مليون يورو، يليه المنتخب الإندونيسي بـ36.5 مليون يورو، ثم المنتخب القطري "حامل اللقب" بقيمة 21.2 مليون يورو، وأخيراً منتخب تايلاند بـ6.4 مليون يورو.

المجموعة الخامسة حلت ثانياً في المجموعات الأعلى قيمة بفضل وجود "الشمشون" الكوري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمجموعة 216.7 مليون يورو، وتصدرت كوريا الجنوبية المشهد بـ168.5 مليون يورو، تلتها الإمارات بقيمة 35 مليون يورو، ثم فيتنام بـ6.8 مليون يورو، والمنتظر من ملحق (لبنان أو اليمن) بقيمة تقدر بـ6.4 مليون يورو.

مجموعة المنتخب السعودي الأولى حلت الأقل بين مجموعات البطولة بإجمالي 52.4 مليون يورو، حيث تضم السعودية (30.6 مليون يورو)، وعمان (7.1 مليون يورو)، وفلسطين (10.6 مليون يورو)، والكويت (4.1 مليون يورو).

وجاءت المجموعة الثالثة في المرتبة الثالثة بقيمة 73.3 مليون يورو، حيث يبرز المنتخب الإيراني كأغلى منتخباتها بقيمة 46.3 مليون يورو، يليه المنتخب الصيني بـ11 مليون يورو، ثم المنتخب السوري بقيمة 10 ملايين يورو، فيما بلغت قيمة منتخب قرغيزستان 6 ملايين يورو.

وحلت المجموعة الثانية رابعاً بقيمة سوقية إجمالية بلغت قرابة 72 مليون يورو، حيث يتصدرها المنتخب الأوزبكي بقيمة 45 مليون يورو، يليه المنتخب الأردني بـ15.5 مليون يورو، ثم المنتخب البحريني بـ9.5 مليون يورو، وصولاً إلى منتخب كوريا الشمالية الذي بلغت قيمته 2 مليون يورو.

المجموعة الرابعة سجلت قيمة سوقية إجمالية وصلت إلى 68 مليون يورو، حيث يتصدرها المنتخب الأسترالي بـ40 مليون يورو، يليه المنتخب العراقي بقيمة 15 مليون يورو، ثم منتخب طاجيكستان بـ9 ملايين يورو، وأخيراً منتخب سنغافورة بقيمة 4 ملايين يورو.