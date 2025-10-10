الرياض تستضيف عرض WWE NIGHT OF CHAMPIONS يونيو المقبل

تستضيف العاصمة السعودية الرياض عرض WWE “Night of Champions”، وذلك في 27 يونيو المقبل في Kingdom Arena، ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع WWE، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

تأتي الاستضافة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة في 2025 بالرياض، التي سجّلت أعلى نسبة مشاهدة داخل الولايات المتحدة لعرض WWE يُقام في السعودية، في تأكيد جديد على مكانة الرياض كوجهة رئيسية لأكبر الأحداث الترفيهية والرياضية عالميًا.

أهمية الحدث في مسار قطاع الترفيه

أشار المستشار إلى أهمية عودة عرض “ليلة الأبطال” إلى العاصمة الرياض، لافتًا إلى أن استضافة الحدث العالمي تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الترفيه في السعودية، ومعربًا عن تطلعه لتقديم ليلة استثنائية ترتقي لتطلعات الجمهور داخل السعودية وحول العالم، وتُجسد مكانة الرياض كوجهة لأكبر الفعاليات الدولية.

ومن المنتظر أن تجمع نسخة هذا العام نخبة من أبرز نجوم WWE في ليلة استثنائية، تُضاف إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي تستقطبها السعودية على مدار العام، امتدادًا للزخم الذي يشهده قطاع الترفيه في السعودية.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع يوم الاثنين 27 أبريل الجاري عبر منصة Webook، كما سيتم بث العرض مباشرة في الولايات المتحدة عبر تطبيق ESPN ضمن اشتراك ESPN Unlimited، وعلى المستوى الدولي عبر منصة Netflix.

استضافة تاريخية مرتقبة في 2027

ستستضيف السعودية في 2027 عرض WrestleMania 43 في العاصمة الرياض، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بإقامة الحدث العالمي خارج الولايات المتحدة وكندا.

يأتي ذلك في سياق الحراك الترفيهي المتواصل في السعودية، الذي يشهد على مدار العام استضافة فعاليات عالمية كبرى، امتدادًا لما يرسخه موسم الرياض من حضور دولي واسع وتجارب نوعية.



