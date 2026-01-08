الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
سياحة وترفيه

12 مليون زائر في موسم الرياض .. وتركي آل الشيخ: الأكبر عالميا

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 8 يناير 2026 20:32 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
12 مليون زائر في موسم الرياض .. وتركي آل الشيخ: الأكبر عالميا


أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض في نسخته السادسة إلى 12 مليون زائر، في إنجاز جديد يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده الموسم، ويؤكد مكانته كأكبر المواسم الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد أن هذا الرقم يعكس تنوع التجارب التي يقدمها الموسم، وجودة المحتوى الترفيهي، وقدرة الرياض على استقطاب الزوار من داخل السعودية وخارجها، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والفنون، والحفلات الغنائية، والمسرحيات، والتجارب العالمية.

وشهدت مناطق الموسم الرئيسية إقبالًا واسعًا، في مقدمتها بوليفارد وورلد التي قدّمت تجربة عالمية تنقل الزوار بين ثقافات ودول متعددة ضمن وجهة واحدة، إلى جانب بوليفارد سيتي التي احتضنت كبرى الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية والحفلات الموسيقية.

كما أسهمت مناطق مثل ذا جروفز بتجاربها الراقية وأجوائها الطبيعية، وفيا رياض التي قدّمت مفهومًا مختلفًا للتجارب الفاخرة والمطاعم العالمية، في تعزيز تنوع الخيارات الترفيهية وتلبية اهتمامات شرائح مختلفة من الزوار.

ويواصل موسم الرياض في نسخته السادسة تقديم مجموعة من الفعاليات والعروض النوعية، لترسيخ مكانة الرياض كوجهة عالمية للترفيه، واستمرار تحقيق أرقام قياسية في الحضور والتفاعل وجودة المحتوى الترفيهي المقدم للجمهور.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية