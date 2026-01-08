12 مليون زائر في موسم الرياض .. وتركي آل الشيخ: الأكبر عالميا





أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وصول عدد زوار موسم الرياض في نسخته السادسة إلى 12 مليون زائر، في إنجاز جديد يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده الموسم، ويؤكد مكانته كأكبر المواسم الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد أن هذا الرقم يعكس تنوع التجارب التي يقدمها الموسم، وجودة المحتوى الترفيهي، وقدرة الرياض على استقطاب الزوار من داخل السعودية وخارجها، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والفنون، والحفلات الغنائية، والمسرحيات، والتجارب العالمية.

وشهدت مناطق الموسم الرئيسية إقبالًا واسعًا، في مقدمتها بوليفارد وورلد التي قدّمت تجربة عالمية تنقل الزوار بين ثقافات ودول متعددة ضمن وجهة واحدة، إلى جانب بوليفارد سيتي التي احتضنت كبرى الفعاليات والعروض الفنية والمسرحية والحفلات الموسيقية.

كما أسهمت مناطق مثل ذا جروفز بتجاربها الراقية وأجوائها الطبيعية، وفيا رياض التي قدّمت مفهومًا مختلفًا للتجارب الفاخرة والمطاعم العالمية، في تعزيز تنوع الخيارات الترفيهية وتلبية اهتمامات شرائح مختلفة من الزوار.

ويواصل موسم الرياض في نسخته السادسة تقديم مجموعة من الفعاليات والعروض النوعية، لترسيخ مكانة الرياض كوجهة عالمية للترفيه، واستمرار تحقيق أرقام قياسية في الحضور والتفاعل وجودة المحتوى الترفيهي المقدم للجمهور.