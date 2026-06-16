الرأس الأخضر "مفاجأة المونديال" .. جزر صغيرة تبحث عن طفرة استثمارية

فوجئ جمهور كرة القدم حول العالم، الذي يتابع منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بنتيجة لافتة حققها منتخب الرأس الأخضر بعدما انتزع تعادلا ثمينا أمام المنتخب الإسباني بطل أوروبا، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

النتيجة أثارت دهشة المتابعين الذين توقعوا خسارة كبيرة لمنتخب الدولة الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة ساحل غرب إفريقيا ولا يتجاوز عدد سكانها 560 ألف نسمة، مقارنة بإسبانيا التي يبلغ عدد سكانها 49.5 مليون نسمة.

اقتصاديا، يعتمد الرأس الأخضر بصورة رئيسية على قطاع الخدمات، وتحديدا السياحة التي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي نسبي وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي، فإنها لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالصدمات الخارجية وتغير المناخ وارتفاع الدين العام.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، يراوح الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للرأس الأخضر بين 2.4 و3.4 مليار دولار، فيما يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 آلاف إلى 6.6 آلاف دولار سنويا.

كما يسجل الاقتصاد معدلات نمو تراوح بين 4% و5% سنويا مدفوعة بالطلب السياحي وتطوير البنية التحتية.

ويشير التقرير إلى استقرار نسبي في أسعار المستهلكين، حيث تراجع التضخم خلال السنوات الأخيرة ليراوح بين 1% و2.6%، بينما يراوح معدل البطالة بين 8.5% و12%. في المقابل، لا يزال الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات، إذ تتجاوز نسبته 108% إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما على مستوى توزيع الأنشطة الاقتصادية، فيستحوذ قطاع الخدمات على نحو 74% من الاقتصاد، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18%، ثم الزراعة بنسبة تقارب 8%.

وتؤكد تقارير اقتصادية أن الرأس الأخضر تتمتع بمؤشرات تنمية بشرية تتجاوز المتوسط الإقليمي، إلى جانب مستويات جيدة من الحوكمة وتحسن في التصنيف الائتماني، إلا أن الاقتصاد لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة والتحويلات المالية والمساعدات الخارجية.

كما تستورد الدولة أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية والطاقة، ما يؤدي إلى استمرار العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري.

وتبلغ مساحة الرأس الأخضر نحو 4,033 كيلومترا مربعا، موزعة على مجموعة من الجزر الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا.

وفي الجانب الرياضي، تشير تقديرات صادرة عن مركز التحولات الاقتصادية الإفريقية إلى أن البلاد تشهد طفرة استثمارية رياضية مدفوعة بتأهلها التاريخي ومشاركتها الأولى في كأس العالم 2026، حيث بدأت الحكومة تنظر إلى الرياضة باعتبارها ركيزة اقتصادية ترتبط بالسياحة والاقتصاد.

ومن أبرز المكاسب المباشرة للمشاركة المونديالية حصول اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر على 10.5 ملايين دولار نظير بلوغ دور المجموعات، مع توجيه هذه الموارد لتطوير برامج الناشئين وتعزيز البنية التحتية الرياضية.

كما نجحت الدولة في استثمار الاهتمام العالمي المتزايد بها عبر توقيع شراكات ورعايات تجارية جديدة، إلى جانب مواصلة تطوير منشآتها الرياضية، وفي مقدمتها الملعب الوطني في العاصمة برايا الذي يتسع لنحو 15 ألف متفرج.

وتسعى الحكومة كذلك إلى توظيف النجاح الرياضي لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنظيم منتديات استثمارية تستهدف الجاليات والمغتربين ورجال الأعمال الدوليين للتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات السياحة الرياضية والبنية التحتية.

وفي إطار خطتها للتنمية المستدامة، تعمل الرأس الأخضر على إنشاء مركز متخصص للأداء العالي في مدينة مينديلو، بهدف تحويل الجزر إلى وجهة تدريب شتوية للرياضيين وفرق الأندية الأوروبية.

كما يجري تطوير مشاريع مرتبطة برياضات الجري الجبلي والتدريب على المرتفعات في جزر سانتو أنتاو وفوجو، في محاولة للاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها البلاد.

وبينما يواصل منتخب الرأس الأخضر كتابة قصة استثنائية في كأس العالم 2026، تبدو الحكومة عازمة على تحويل هذا الإنجاز الرياضي إلى فرصة اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، تعزز حضور الدولة الصغيرة على الساحة الدولية وتتجاوز حدود المستطيل الأخضر.