شهدت بطولة كأس العالم 2026 تصاعدًا غير مسبوق في عدد البطاقات الحمراء، إذ تجاوز الحكام خلال الأيام السبعة الأولى من البطولة إجمالي البطاقات الحمراء التي أُشهرت في نسختي 2018 بروسيا و2022 في قطر مجتمعتين، ما يعكس تشددًا أكبر في تطبيق قوانين اللعبة خلال البطولة الحالية.

ووفقًا لصحيفة FOX Sports، احتاج الحكام إلى 27 مباراة فقط لإشهار 14 بطاقة حمراء، مقارنة بأربع بطاقات حمراء فقط في كل من مونديالي 2018 و2022، ليقترب مونديال 2026 مبكرًا من الرقم القياسي التاريخي المسجل في نسخة 2006 بألمانيا، والذي بلغ 28 بطاقة حمراء.

وساهمت حالات الطرد في تغيير مجريات عدد من المباريات، بعدما ترتب عليها احتساب ركلات جزاء أو منح منافسين أفضلية عددية أثرت في نتائج مواجهات الأدوار الإقصائية.

وقال الحكم الدولي السابق مارك كلاتنبرغ، محلل قوانين اللعبة في FOX Sports، إن زيادة حالات الطرد تعود إلى أخطاء يرتكبها اللاعبون داخل منطقة الجزاء أو بالقرب منها، غالبًا نتيجة التسرع أو الضغط خلال المباريات الحاسمة.

وأضاف أن اتساع قوائم المنتخبات إلى 26 لاعبًا قد يجعل بعض الفرق أكثر قدرة على تعويض الغيابات الناتجة عن الإيقاف، لكنه لا يقلل من تأثير البطاقات الحمراء على سير المباريات، خاصة في الأدوار الإقصائية.

وتشير بيانات البطولة إلى أن نسخة 2026 سجلت حتى الآن 14 بطاقة حمراء، مقابل أربع بطاقات في مونديالي 2022 و2018، و10 بطاقات في 2014، و17 بطاقة في 2010، بينما لا يزال الرقم القياسي البالغ 28 بطاقة في مونديال 2006 صامدًا.

بطاقات حاسمة في مباريات الإقصاء

ومن أبرز حالات الطرد في البطولة، البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم سويسرا بريل إمبولو خلال مواجهة الأرجنتين في ربع النهائي، بعد تلقيه الإنذار الثاني بداعي التمثيل داخل منطقة الجزاء، ما أجبر منتخب بلاده على استكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

كما أثارت حالة مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوغون جدلًا واسعًا، بعدما سجل هدفًا في شباك البوسنة والهرسك بدور الـ32 قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 64، ليصبح أول لاعب يسجل هدفًا ويحصل على بطاقة حمراء في مباراة إقصائية بكأس العالم منذ الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي مونديال 2006.

وشهدت الواقعة تفاعلًا سياسيًا وإعلاميًا بعد تداول تقارير عن تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإلغاء البطاقة بما يسمح للاعب بالمشاركة في المباراة التالية أمام بلجيكا، إلا أن الإيقاف استمر، قبل أن يودع المنتخب الأمريكي البطولة بالخسارة بنتيجة 4-1.