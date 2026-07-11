حسنًا، لسنا بحاجة لتدخل توخيل وترمب مع بعض الأخطاء الطفيفة، كان أداء الحكام صحيحًا في معظم الأحيان، بينما ساعدهم نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) عندما لم يكونوا كذلك.

انتقد توماس توخيل التحكيم في كأس العالم بعد فوز إنجلترا على المكسيك، واصفًا إياه بأنه غير موثوق به، ومتقلب، وغير كافٍ. بدت لي تعليقاته وكأنها محاولة للتلاعب بالنتائج - فقد كان أداء الحكام جيدًا بشكل عام، مع بعض القرارات الإيجابية، ولكن كانت هناك أيضًا بعض الحالات التي لم يكونوا فيها على صواب.

وكما هو الحال مع الجميع، لا يمكن للحكام أن يكونوا معصومين من الخطأ. ادعت مصر أنها ضحية ظلم ضد الأرجنتين الثلاثاء، لكن قرار إلغاء هدف مصر واحتساب هدف الأرجنتين الفائز كان صحيحًا. في اللقطة الأولى، احتُسب خطأ من مروان عطية على ليساندرو مارتينيز خلال هجمة مرتدة - شد قميص مارتينيز وضرب قدمه اليمنى - ولا يوجد حد زمني أو أقصى لعدد التمريرات التي يجب احتسابها.

حسام حسن يتحدث إلى وسائل الإعلام مدرب مصر حسن سيُغلق التلفاز بعد "ظلم" الأرجنتين اقرأ مزيدا من العوامل المهمة أن الكرة استمرت في التقدم للأمام، دون أي تمريرات جانبية أو خلفية، حتى استقرت في الشباك. كان من الممكن أن يكون أحد أجمل أهداف البطولة، ولكن الحقيقة البسيطة هي أن إلغاءه كان صائباً. في اللقطة الثالثة المتأخرة للأرجنتين،

رأى المصريون أن هناك خطأ من جوليان ألفاريز على محمد صلاح. يقارن البعض بين هذه اللقطة واللقطة السابقة لوجود احتكاك بين حذائي اللاعبين، لكنها حالة مختلفة. ألفاريز لعب الكرة ثم حدث احتكاك طفيف لا يرقى إلى مستوى الخطأ أو تدخل حكم الفيديو المساعد.

لقد كان لتقنية الفيديو المساعد (VAR) دورٌ مهم في مباراة المكسيك وإنجلترا، حيث استحقّت عرقلة جاريل كوانساه لخيسوس غاياردو بطاقة حمراء، وقد استغربتُ عدم ملاحظة الحكم علي رضا فغاني لها على أرض الملعب. بعد توصية تقنية الفيديو المساعد (VAR) المُحقة بإعادة النظر في القرار، حصلنا على النتيجة الصحيحة.

كان توخيل مستاءً من عدد من القرارات في تلك الليلة. لم تكن مهمة الحكم سهلةً أبدًا، نظرًا للضغط الإعلامي الكبير، والظروف الجوية، وإقامة المباراة على ملعب أزتيكا. لكن بعض اللاعبين لم يُساعدوا بتقاعسهم عن تحمّل المسؤولية. فقد تظاهروا بالإصابة، وأبدوا اعتراضهم، وشكّكوا في كل قرار تقريبًا، وعندما وقعت عرقلة كوانساه، اندفع جميع لاعبي دكة بدلاء المكسيك غاضبين. ردّت إنجلترا، وتفاقم الوضع. من المُثير للدهشة أن نسمع أن إنجلترا تُفكّر في استئناف قرار طرد كوانساه، لكن قضية فولارين بالوغون غيّرت الأمور تمامًا

تاريخيًا، لم يكن هناك مجال للاستئناف ضد البطاقة الحمراء في البطولات، حيث يُفرض الإيقاف لمباراة واحدة تلقائيًا. لم أسمع من قبل بالمادة 27 من قانون الانضباط في الفيفا، والتي يقول الفيفا: إنه استخدمها لتعليق عقوبة مهاجم الولايات المتحدة. كان طرد بالوغون مبررًا بالتأكيد بمساعدة تقنية الفيديو المساعد. عندما شاهدت تدخله على طارق محريموفيتش من البوسنة والهرسك مباشرةً، لم أكن متأكدًا مما إذا كان يستحق البطاقة الحمراء، لكن الإعادة أكدت لي ذلك، حتى وإن لم يكن هناك تعمد. الدليل كان مكان الكرة، لأنها لم تكن على مسافة تسمح باللعب.

عند النظر في احتمالية استحقاق البطاقة الحمراء بسبب تدخل، هناك عنصران أساسيان يجب مراعاتهما: القوة المفرطة وتعريض سلامة الخصم للخطر. في تدخل بالوغون، كانت نقطة الاحتكاك على ربلة الساق، وامتدت إلى أسفلها وصولًا إلى وتر أخيل، مما تسبب في التواء الكاحل. كان من الممكن أن يتسبب ذلك في إصابة خطيرة. لم يُظهر تدخل فولارين بالوغون على طارق محرموفيتش أي نية خبيثة، لكنه استحق الطرد لأنه عرّض سلامة الخصم للخطر.

أدى تدخل دونالد ترمب وتصريحات توخيل إلى تصاعد الجدل حول التحكيم. كحكم، عليك تجاهل ذلك، وفي التحكيم الاحترافي، يحضر علماء النفس الرياضي للمساعدة. لم أكن بارعًا أبدًا في نسيان قرار خاطئ - كان يبقى عالقًا في ذهني لثلاثة أو أربعة أيام - لكن هذا يختلف عن السماح له بالتأثير في أدائك. عليك أن تكون هادئًا، وأن تركز على اللحظة الحالية. شهدت هذه النسخة من كأس العالم 13 بطاقة حمراء، بعد أربع بطاقات في كل من النسختين السابقتين، لكنني لا أعتقد أن هناك مجالًا كبيرًا للشكاوى.

تُعدّ سلامة اللاعبين أولوية قصوى، ويُعتبر كلٌّ من كوانساه وبالوغون مثالًا جيدًا على حدود استخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR). وقد استُخدمت هذه التقنية بشكل صحيح في حالات البطاقات الحمراء التي لم تُمنح على أرض الملعب. لكن هذا لا يعني أن تدخلات تقنية الفيديو المساعد للحكم كانت مثالية، بل على العكس تمامًا.

يتولى الحكام إدارة المباراة، لكن في بعض الأحيان يجب وضع حدود واستخدام البطاقات. من الواضح أن الفيفا قد عدّل نهجه في تقنية الفيديو المساعد للحكم (VAR) واعتمد معايير عالية للتدخل، وهو ما نراه في الدوري الإنجليزي الممتاز. كان من المثير للاهتمام رؤية أساليب تحكيم مختلفة من مختلف الدول والاتحادات. لكن هناك بعض المخالفات التي تُحتسب في جميع أنحاء العالم،.

حكم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز وكاتب في صحيفة الجارديان البريطانية