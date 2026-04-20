"الآسيوي" يغرم الأهلي 33.7 ألف ريال ويوقف مجرشي 3 مباريات

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات انضباطية على النادي الأهلي السعودي، تضمنت غرامة مالية إجمالية تقارب 33.7 ألف ريال، إلى جانب إيقاف المدافع علي مجرشي لمدة ثلاث مباريات.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف اللاعب ثلاث مباريات (شاملة الإيقاف التلقائي)، عقب طرده خلال مواجهة الفريق أمام جوهور دار التعظيم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، نتيجة ارتكاب مخالفة صُنفت ضمن «اللعب العنيف الخطير»، مع تغريمه 2000 دولار.

كما فرضت اللجنة غرامتين ماليتين على النادي بإجمالي 7000 دولار، الأولى بقيمة 3500 دولار بسبب تأخر ممثلي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب، ما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني لمدة 3 دقائق و20 ثانية، وهي المخالفة الرابعة من نوعها، فيما جاءت الغرامة الثانية بالقيمة نفسها نتيجة سوء سلوك الفريق، بعد حصول ستة من أفراده على عقوبات انضباطية خلال المباراة، في مخالفة للمادة (53.1) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأمهلت اللجنة النادي واللاعب مدة 30 يومًا لسداد الغرامات المالية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق اللوائح التنظيمية والانضباطية المعتمدة في البطولة.