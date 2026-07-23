عزز نادي "إنتر ميامي" حضوره التجاري بإبرام صفقة الرعاية الرابعة عشرة منذ بداية عام 2026، بعد توقيع شراكة طويلة الأمد مع ماريوت بونفوي، منصة الولاء التابعة لمجموعة فنادق ماريوت، في أحدث خطوات النادي لتوسيع قاعدة شركائه التجاريين، وفقًا لموقع "Sportune" الفرنسي.

مشروع ميامي فريدوم بارك

بموجب الاتفاق، تصبح ماريوت بونفوي الشريك الفندقي الرسمي لإنتر ميامي، وشريك برنامج الولاء الخاص بالنادي ومجمع ميامي فريدوم بارك، كما تنضم إلى المشروع بصفة شريك مؤسس.

تمثل الاتفاقية أول شراكة تجمع ماريوت بونفوي بأحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، في إطار توسع المجموعة في الاستثمار بكرة القدم، بعد رعايتها لكأس العالم وشراكتها مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

تشمل الشراكة أيضًا إطلاق مدخل لكبار الشخصيات يحمل اسم “ماريوت بونفوي” داخل ملعب “نو”، الذي افتتح في أبريل الماضي، إلى جانب حضور العلامة التجارية عبر اللافتات والمنصات الرقمية داخل الملعب.

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ميسي يقود النمو التجاري

منذ انضمام ليونيل ميسي إلى "إنتر ميامي" عام 2023، تحوّل النادي إلى أحد أبرز الأصول التجارية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، مع قفزة كبيرة في الإيرادات واستقطاب علامات تجارية عالمية.

ارتفعت الإيرادات المحلية للنادي من 55 مليون دولار في عام 2022 إلى 215 مليون دولار في 2025، بينما يستهدف الوصول إلى 250 مليون دولار خلال 2026، بما يعزز موقعه كصاحب أعلى الإيرادات التجارية في الدوري للموسم الثالث على التوالي.

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ارتفاع في قيمة الرعايات

بحسب دراسة أجرتها شركة "SponsorUnited"، تجاوز متوسط قيمة عقود الرعاية الخاصة بإنتر ميامي ثلاثة أضعاف متوسط صفقات بقية أندية الدوري الأمريكي، وهو ما يظهر الارتفاع الكبير في القيمة التجارية للنادي منذ وصول ميسي.

يستند هذا النمو أيضًا إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، أبرزها افتتاح ملعب “نو” الذي يتسع لـ26,700 متفرج، باستثمار بلغ مليار دولار، ما يمنح النادي مصادر دخل إضافية من الضيافة، وحقوق التسمية، والشراكات التجارية، واستضافة الفعاليات.

راحة لميسي قبل العودة

على الصعيد الرياضي، غاب ميسي عن مواجهة إنتر ميامي أمام شيكاغو فاير، بعدما فضّل الجهاز الفني منحه فترة راحة عقب مشاركته في كأس العالم للأندية، على أن يعود إلى مباريات الدوري الأميركي خلال الفترة المقبلة.