الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

السبت, 21 مارس 2026 | 2 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.44
(-9.93%) -0.71
مجموعة تداول السعودية القابضة138.8
(0.29%) 0.40
الشركة التعاونية للتأمين128.8
(1.02%) 1.30
شركة الخدمات التجارية العربية110.9
(1.28%) 1.40
شركة دراية المالية5.09
(-2.12%) -0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب34.4
(1.78%) 0.60
البنك العربي الوطني20.87
(-0.62%) -0.13
شركة موبي الصناعية12.2
(2.61%) 0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.5
(-1.46%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك15.94
(1.85%) 0.29
بنك البلاد26.4
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل10.18
(0.20%) 0.02
شركة المنجم للأغذية50
(2.33%) 1.14
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.54
(1.23%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.1
(1.06%) 0.60
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(0.00%) 0.00
شركة الحمادي القابضة25.1
(-1.57%) -0.40
شركة الوطنية للتأمين12.15
(0.50%) 0.06
أرامكو السعودية27.06
(-0.15%) -0.04
شركة الأميانت العربية السعودية12.85
(3.63%) 0.45
البنك الأهلي السعودي40.32
(1.05%) 0.42
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32.12
(-3.83%) -1.28
الرياضة

"إكسور" تكرس سيطرتها على نادي يوفنتوس بعد ضخ 100 مليون يورو

نايف العتيبي
الثلاثاء 10 مارس 2026 17:45 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
"إكسور" تكرس سيطرتها على نادي يوفنتوس بعد ضخ 100 مليون يورو

شهد هيكل مساهمي نادي يوفنتوس الإيطالي تعديلات طفيفة عقب إتمام زيادة رأس المال بقيمة 100 مليون يورو، في خطوة هدفت إلى تعزيز الوضع المالي للنادي، مع بقاء التوازن الأساسي في هيكل الملكية دون تغيير يُذكر.

وبحسب تحليل نشره موقع “كالتشيو إي فينانزا”، استناداً إلى البيانات المالية حتى 30 يونيو 2025 ومحضر اجتماع المساهمين في 17 نوفمبر والبيانات المالية حتى 31 ديسمبر 2025، حافظت شركة إكسور، الذراع الاستثمارية لعائلة أنييلي–إلكان، على سيطرتها المطلقة على النادي، بينما عززت شركة تيثر، المُصدِرة للعملة الرقمية المستقرة، موقعها كثاني أكبر مساهم.

قال جون إلكان إن العائلة ليست لديها أي نية لبيع أسهم في نادي يوفنتوس لكرة القدم. رويترز

قبل زيادة رأس المال

أظهرت البيانات المالية حتى 30 يونيو 2025 أن شركة إكسور كانت تمتلك نحو 65.4% من رأس مال يوفنتوس، وهي حصة تمنحها 78.9% من حقوق التصويت بفضل آلية الأسهم ذات حقوق التصويت المعززة.

في المقابل، امتلكت شركة تيثر 11.5% من رأس المال، بما يعادل 7.0% من حقوق التصويت، فيما بلغت حصة شركة ليندسل ترين نحو 5.8% من رأس المال و3.5% من حقوق التصويت.

وقبيل تنفيذ زيادة رأس المال، كانت إكسور تملك نحو 247.8 مليون سهم في النادي، بينما بلغت حصة تيثر 43.7 مليون سهم، في حين امتلك صندوق ليندسل ترين حوالي 21.9 مليون سهم.

بعد زيادة رأس المال

مع تنفيذ زيادة رأس المال، شارك المساهمون الرئيسيون في الاكتتاب للحفاظ على نسب ملكيتهم تقريباً.

واكتتبت إكسور في 24.8 مليون سهم إضافي دون الحصول على حقوق تصويت إضافية، لترتفع حصتها إلى 272.6 مليون سهم، مع بقاء نسبة الملكية عند 65.4% من رأس المال.

لكن نسبة حقوق التصويت تراجعت قليلاً إلى 78.1% مقارنة بـ 78.9% سابقاً.

بدورها، شاركت تيثر في العملية عبر الاكتتاب في 4.37 مليون سهم جديد، لترتفع حصتها إلى 48.1 مليون سهم، مع الحفاظ على نسبة الملكية عند 11.5%، بينما ارتفعت حقوق التصويت لديها بشكل طفيف إلى 7.3%.

أما شركة ليندسل ترين، فقد رفعت حصتها لتصل إلى نحو 6.2% من رأس المال و3.9% من حقوق التصويت وفق البيانات المالية حتى نهاية ديسمبر 2025.

هيكل الملكية الحالي

بحسب أحدث البيانات، يتوزع هيكل ملكية نادي يوفنتوس على النحو التالي: تملك إكسور 65.375% من رأس المال (78.081% من حقوق التصويت)، فيما تملك تيثر 11.527% من رأس المال (7.297% من حقوق التصويت)

 ليندسل ترين، تملك 6.2% من رأس المال (3.9% من حقوق التصويت)

ورغم هذه التعديلات الطفيفة، لا تزال إكسور تحتفظ بالسيطرة الكاملة على النادي الإيطالي، بينما تواصل تيثر تعزيز حضورها كمستثمر رئيسي في أحد أكبر الأندية الأوروبية.

التعريفات
يوفنتوسالدوري الإسبانيكرة القدمالأندية الأوروبيةالأندية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية