إقرار سقف ألماني جديد .. إنفاق الأندية لا يتجاوز 70% من الإيرادات

أقرت أندية الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) ودوري الدرجة الثانية تطبيق نظام داخلي للعب المالي النظيف، يتضمن تحديد سقف لتكاليف الفرق بحيث لا تتجاوز 70% من إيرادات النادي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي المستدام للأندية والدوري.

وجاء القرار بالإجماع خلال اجتماع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFL)، ضمن إطار تحديث منظومة الرقابة المالية المعمول بها في الكرة الألمانية.

تطبيق القواعد تدريجي

سيجري تطبيق القواعد الجديدة تدريجياً اعتباراً من موسم 2026-2027، قبل أن تدخل حيز التنفيذ الكامل في موسم 2028-2029.

وترتكز المنظومة الجديدة على ما يُعرف بقاعدة تكلفة الفريق، والتي تقضي بألا تتجاوز نفقات الفرق، بما في ذلك الرواتب وتكاليف الانتقالات 70% من الإيرادات ذات الصلة بالنادي.

ويستند هذا الإطار التنظيمي إلى لوائح الاستدامة المالية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، التي تُطبّق في مسابقات الأندية الأوروبية.

نظام الترخيص المالي

تأتي القواعد الجديدة استكمالاً لنظام الترخيص الذي تطبقه رابطة الدوري الألماني منذ سنوات، الذي يفرض معايير صارمة على الأندية تتعلق بالسيولة المالية والحوكمة والإدارة والبنية التحتية والالتزام بالمتطلبات الرياضية.

وتهدف التعديلات إلى الحد من المخاطر المالية ومنع الحالات المتطرفة التي قد تؤثر في نزاهة المنافسة أو استقرار الأندية والدوري.

نظام عقوبات تدريجي

وافقت الأندية أيضاً على تطبيق نظام واضح للعقوبات المالية والرياضية في حال مخالفة القواعد الجديدة.

وسيميز النظام بين الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية وتلك غير المشاركة، كما يفرّق بين العجز المالي المغطى بحقوق الملكية والعجز غير المغطى بها.

وتتراوح العقوبات المحتملة بين الغرامات المالية وخصم النقاط، وصولاً إلى حظر تسجيل لاعبين جدد.

تعاون بين الرابطة والأندية

جرى إعداد اللوائح الجديدة بالتعاون مع فريق عمل معني بالاستقرار المالي شكّلته رابطة الدوري الألماني، ويضم ممثلين عن عدد من الأندية، من بينها باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند وشالكه ولايبزيج وهامبورج ودارمشتات.

هانز يواكيم فاتسكه رئيس رابطة الدوري الألماني، قال إن الأندية الألمانية تعمل بكفاءة مالية مقارنة بدوريات أخرى، مشيراً إلى أن قلة المشكلات المرتبطة بمعايير الترخيص المالي تؤكد نجاح النظام الحالي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للرابطة مارك لينز إن تطبيق قواعد المراقبة الجديدة يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة الدوريات الألمانية واستقرارها المالي في المستقبل، مضيفاً أن هذه التعديلات تعد من أكثر الإصلاحات شمولاً في تاريخ التنظيم المالي لكرة القدم الألمانية الاحترافية.