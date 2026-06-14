إصابة أغنى حكم في كأس العالم .. راتبه السنوي 250 ألف إسترليني

يغيب الحكم الإنجليزي الأعلى أجرا، مايكل أوليفر، عن المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين ساحل العاج والإكوادور، بسبب إصابة طفيفة، فيما يحل محله حكم فرنسي.

ويحصل حكام الدوري الإنجليزي الممتاز من الدرجة الأولى، مثل مايكل أوليفر، على راتب أساسي ومكافآت للمباريات يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ويتكون هذا المبلغ السنوي من راتب أساسي مضمون (يختلف باختلاف الخبرة والرتبة)، ومكافآت لكل مباراة، ومكافآت الأداء.

فيما يختلف إجمالي تعويضه السنوي بناءً على مهامه، الدوريات والكؤوس المحلية، والراتب الأساسي، إضافة إلى مكافآت قياسية للمباريات تبلغ 1116 إسترلينيًا للمباراة الواحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى مكافآت إضافية لإدارة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس كاراباو.

وعلى مستوى المهام الدولية، يتسلم الحكم مبالغ إضافية ومكافآت للمباريات لإدارة مباريات دوري أبطال أوروبا والبطولات الدولية (مثل كأس العالم 2026).

وكان من المقرر أصلا أن يدير الحكم أوليفر المباراة الأولى من المجموعة الخامسة في الدور الرئيسي بين ساحل العاج والإكوادور في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في 15 الشهر الجاري

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الحكم أوليفر سيغيب عن المباراة بسبب إصابة طفيفة، وسيتولى فرانسوا ليتكسير (فرنسا) إدارة المباراة، مشيرا إلى أن الإصابة طفيفة ومن المتوقع عودته قريبًا.

وبدأ الحكم أوليفر مسيرته التحكيمية عام 2010 مسجلاً رقماً قياسياً كأصغر حكم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يمارس التحكيم منذ ذلك الحين.

وأدار بطولات معتمدة من الفيفا منذ 2012، كما أشرف على بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ 2018، وبفضل مسيرته الطويلة، يُعد راتبه السنوي من بين الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع ذلك، أثارت بعض الأخطاء التحكيمية في الدوري انتقادات من الجماهير.

في بطولة قطر 2022، أدار مباراة دور المجموعات بين اليابان وكوستاريكا، ومباراة ربع النهائي بين البرازيل وكرواتيا. وفي هذه النسخة من كأس العالم في أمريكا الشمالية، سيشارك 52 حكماً رئيسياً، و88 حكماً مساعداً، و30 حكماً لتقنية الفيديو المساعد (VAR).

ومن بين الحكام الإنجليز، إضافة إلى أوليفر، سيتولى أنتوني تايلور منصب الحكم الرئيسي، بينما سيتولى غاري بيسويك، وآدم نان، وستيوارت بيرت، وجيمس ماينوارينغ منصب الحكام المساعدين، فيما لم تتم دعوة الحكام الكوريين للمشاركة في بطولة كأس العالم هذه في أمريكا الشمالية.

يعد حكام كرة القدم الأعلى أجرا في 2026 من نخبة الحكام في الدوريات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم الإنجليزيان مايكل أوليفر وأنتوني تايلور الذين يقودون المباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز، باعتبارهم حكام محترفين.

وبفضل العقود المحلية المربحة، ومباريات دوري أبطال أوروبا، والمشاركة في كأس العالم الصيف الماضي، يصل دخل الحكام الأعلى أجرا إلى ما بين 250 و300 ألف جنيه إسترليني سنويًا.