أندية كرة القدم العربية تنفق 1.2 مليار دولار على ضم لاعبين

أنفقت أندية كرة القدم العربية 1.185 مليار دولار تقريباً على شراء عقود لاعبين من الخارج خلال عام 2025، بنمو بلغ 77% على أساس سنوي، بحسب تقرير "ميركاتو الشرق 2025"، الذي يحمل الرقم (12) في سلسلة التقارير الرياضية الاقتصادية من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".

يُعد الإنفاق الذي قامت به أندية كرة القدم العربية في العام الماضي، ثاني أعلى رقم في تاريخها بعد عام 2023، الذي بلغ فيه الإنفاق أعلى مستوياته حيث وصل إلى 1.236 مليار دولار.

3.3 مليار دولار إنفاق على ضم اللاعبين منذ 2021

تظهر البيانات التي جمعتها الشرق من التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن أندية كرة القدم العربية أنفقت أكثر من 3.3 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات على ضم لاعبين من الخارج.

شكلت السنوات الثلاث الأخيرة (2023-2024-2025) الجزء الأكبر من هذا الرقم، وهي السنوات التي شهدت أعلى إنفاق للأندية العربية على شراء عقود اللاعبين من الخارج عبر تاريخها.

وعاودت الأندية العربية الإنفاق بقوة في العام الماضي، بعد التراجع الذي حدث في عام 2024، في ظل انفتاح الأندية السعودية على ضم نخبة اللاعبين من الخارج، مع نشاط واضح للأندية القطرية والإماراتية.

أندية السعودية الأعلى إنفاقاً

تلعب الأندية السعودية، منذ الانفتاح الذي بدأته المملكة في صيف 2023 بإطلاق برنامج "استقطاب نخبة اللاعبين"، الدور الأكبر في تغير ونمو سوق انتقالات اللاعبين في الأندية، إذ يمثل ما أنفقته نحو 76.5% من إجمالي ما تكلفته الأندية العربية على ضم لاعبين من الخارج في 2025.

قفز إنفاق الأندية السعودية بنحو 95% في العام الماضي ليصل إلى 907 ملايين دولار، بعد التراجع الذي حدث في العام الماضي بإنفاق 465 مليون دولار، متأثراً بما تم ضخه في بداية المشروع عام 2023.

حلت أندية قطر ثانياً بفارق بعيد، بعد أن أنفقت 129 مليون دولار بزيادة تقل عن 8% عن العام السابق، وهو ثاني أعلى رقم لها بعد عام 2023 الذي أنفقت خلاله 220 مليون دولار.

رقم قياسي إماراتي وطفرة في مصر والمغرب

سجلت الأندية الإماراتية التي جاءت في المركز الثالث رقماً قياسياً جديداً في إنفاقها على ضم اللاعبين، بعد أن خصصت أنديتها نحو 107 ملايين دولار بزيادة تصل إلى 70% عن عام 2024.

وشهدت سوق الانتقالات في 2025 نمواً ملموساً في مصر والمغرب، بالرغم من أن الأرقام تبتعد كثيراً عمّا تنفقه الأندية في السعودية وقطر والإمارات، لكن الأندية المصرية أنفقت 19 مليون دولار تقريباً، ما يمثل زيادة بأكثر من 155% عن العام السابق، فيما بلغ نمو إنفاق الأندية المغربية 175% بعد إنفاق سبعة ملايين دولار.

تصدرت أندية السعودية الستة التي تمت خصخصتها لجهات وهيئات، وهي "النصر"، و"الهلال"، و"الأهلي"، و"القادسية"، و"نيوم" و"الاتحاد"، على الترتيب، صدارة الأندية العربية الآسيوية من حيث الإنفاق على ضم اللاعبين. في المقابل، كانت الصدارة أفريقياً مصرية عبر الثلاثي "الأهلي"، و"الزمالك" و"بيراميدز".

%15 نمو في حركة الانتقالات

شهدت حركة انتقال اللاعبين من الخارج للأندية العربية نمواً واضحاً في 2025 بلغ 15.2% على أساس سنوي، إذ ضمت الأندية العربية 2660 لاعباً مقارنة بـ2309 في العام السابق.

يمثل هذا الرقم نحو 25.2% من إجمالي اللاعبين الذين ضمتهم الأندية العربية في آخر خمس سنوات، والذين بلغ عددهم بحسب إحصاء قامت به "الشرق" 10570 لاعباً.