أرباح "نايكي" تهبط 32% رغم استقرار الإيرادات عند 35 مليار دولار

نايف العتيبي
الأربعاء 1 أبريل 2026 17:8 |2 دقائق قراءة
35 مليار يورو إيرادات نايكي.

سجلت "نايكي" تراجعاً حاداً في أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية 2025-2026، في ظل ضغوط متزايدة من ارتفاع التكاليف التشغيلية، رغم استقرار الإيرادات، وفقا للشركة الأمريكية التي تتخذ أوريغون مقرا لها.

وأظهرت نتائج شركة الملابس والأحذية والأدوات الرياضية، انخفاض صافي الدخل بنسبة 32% إلى 2.039 مليار دولار حتى نهاية فبراير، مقارنةً بـ3.008 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

من نايكي إلى الطيران .. من يرعى الدوريات الرياضية السبعة الكبرى؟

لطالما ارتبط عالم الرياضة بالعلامات التجارية الكبرى، ويتجلى ذلك...

Tue, 20 2026

1 % نمو الإيرادات

وبحسب موقع palco23، نمت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 1% لتصل إلى 35.4 مليار دولار، مدعومة بأداء قوي في أمريكا الشمالية وأوروبا، ما يعكس استمرار الطلب، رغم التحديات التشغيلية.

وضغط ارتفاع تكلفة المبيعات، التي زادت بنسبة 5% إلى 20.9 مليار دولار، على هوامش الربحية، ما أدى إلى تراجع الربح التشغيلي بنسبة 5% إلى 14.5 مليار دولار.

كما تأثرت الأرباح بزيادة مصاريف البيع والإدارة، التي تجاوزت 12 مليار دولار، ما دفع الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى الانخفاض بنسبة 28% لتسجل 2.57 مليار دولار.

الأسواق الصينية

وخلال الربع الثالث، استقرت الإيرادات عند 11.3 مليار دولار، فيما هبط صافي الدخل بنسبة 35% إلى 520 مليون دولار، في إشارة إلى استمرار الضغوط قصيرة الأجل على الأداء المالي.

وعلى صعيد الأسواق، قادت أمريكا الشمالية النمو بإيرادات بلغت 15.7 مليار دولار (+5%)، تلتها أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا عند 9.6 مليار دولار (+4%)، فيما تراجعت الصين بنسبة 11% إلى 4.55 مليار دولار، وسط تباطؤ الطلب، بينما انخفضت مبيعات آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية بشكل طفيف.

no image

حظوظ "نايكي" أقوى من "أديداس" للفوز بصفقة كأس العالم

 أندريا فيلستيد المنافسة ستكون داخل الملعب وخارجه للفوز...

Tue, 06 2026

الحصة الأكبر

وبحسب العلامات التجارية، حققت "نايكي" الحصة الأكبر من الإيرادات عند 34.5 مليار دولار (+2%)، في حين سجلت كونفرس تراجعاً حاداً بنسبة 30% إلى 930 مليون دولار.

الرئيس التنفيذي إليوت هيل، قال "إن الشركة اتخذت خطوات لتحسين جودة الأعمال"، مشيراً إلى تفاوت وتيرة التعافي بين خطوط المنتجات، مع استمرار التركيز على مجالات النمو الرئيسية، رغم بقاء التحديات التشغيلية قائمة.

