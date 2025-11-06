ينتظر أن تطرح شركة "أديداس" الألمانية للأدوات الرياضية، طقم المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، المنتظر أن يشارك فيه خلال نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وفقا لموقع "footyheadlines" الإنجليزي المختص بأخبار أدوات كرة القدم الرياضية.

سيطرح طقم المنتخب السعودي المونديالي بجانب طقم 21 منتخب مشارك في مونديال 2026، حيث أكدت "أديداس" أن الأطقم الـ 22 الأساسية لكأس العالم 2026، ستطرح قبل يوم واحد من الموعد المحدد، ستكون جميعها متاحة اليوم".

حول طقم الأخضر، قالت الشركة "يُعد قميص أديداس الأساسي لكأس العالم 2026 في السعودية تطورا لا يُضاهى للتصميم التقليدي للبلاد، يحتفظ قميص أديداس الأساسي للسعودية بالقاعدة الخضراء المألوفة، ولكنه يُقدم مزيجًا عصريًا من التفاصيل البنفسجية والذهبية، مما يمنح التصميم طابعًا أكثر حدةً وعصرية".

تبلغ قيمة قميص الأخضر الرئيسي والجديد 499 ريال، فيما طرحت الشركة قمصان بجودات مختلفة للجنسين ولجميع الفئات السنية، وتوصيل القميص يحتاج 3 أيام للمقيمين في الرياض، و7 أيام في باقي مناطق السعودية.

استوحت الشركة قميص الأخضر من التراث الثقافي الغني للمملكة، ويجمع قميص "السعودية 26" بين الفن التقليدي ولمسة عصرية مبتكرة، وقالت "يبدو اللون الأخضر الداكن أكثر جاذبية مع لمسات من اللون الأرجواني، مما يمنح القميص مظهرًا لافتًا وجذابًا.

كشفت الشركة أن قميص الأخضر تم تصنيعه باستخدام خامات مُدمجة بتقنية Climacool القابلة للتهوية والتي تساعد على التبريد لتوفير الراحة في يوم المباراة، وقالت "يوفر النسيج المحبوك راحة مثالية عند الارتداء، في حين يمنح التصميم الضيق مظهرًا أنيقًا وانسيابيًا.

يبرز شعار أديداس المطرّز وشعار النادي بفخر، ليضيفا لمسة من الفخامة. سواء كنت تشجع من المدرجات أو تلعب مباراة، أظهر دعمك للفريق السعودي بأناقة مع هذا القميص الأصلي".

تضم قائمة المنتخبات التي تعاقدت معها الشركة الألمانية بجانب السعودية كلاً من: الإمارات، قطر، الجزائر، إيطاليا، إسبانيا، كولومبيا، ألمانيا، المكسيك، بلجيكا، اليابان، المجر، فنزويلا، بيرو، أوكرانيا، كوستاريكا، أسكتلندا، ويلز، إيرلندا، اليونان، تشيلي فيما يغيب قميص منتخب اليونان بسبب الإعلان عن اتفاقهما في وقت متأخر، وأن جدول إنتاج قميص اليونان لم يتزامن مع الموعد النهائي لالتقاط الصور.

أضافت الشركة "تتميز قمصان أديداس الرئيسية لكأس العالم 2026 بتصميم فريد من نوعه بثلاثة خطوط كبيرة الحجم على الكتفين مع تسليط الضوء على الألوان والعناصر المميزة لكل منها".