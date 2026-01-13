اندماجات واستحواذات قطاع الألعاب بـ161 مليار دولار في 2025

كان 2025 عاما تاريخيا لعمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الألعاب، حيث بلغت قيمة الصفقات المعلنة رقما قياسيا وصل إلى 161 مليار دولار، وفقا لتقرير "دريك ستار" العالمي للألعاب.

بحسب التقرير فإن أكبر صفقة كانت استحواذ تحالف استثماري يضم صندوق الاستثمارات العامة و"سيلفر ليك" و"أفينتي بارتنرز"، على "إلكترونيك آرتس" الرائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي سبتمبر الماضي عبر صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 55 مليار دولار.

أما الصفقة الثانية الأعلى فهي استحواذ نتفليكس المعلن على شركة وارنر بروس مقابل 82.7 مليار دولار، بما في ذلك شركة وارنر بروس للألعاب.

ارتفاع مؤشر دريك ستار للألعاب 12%

ارتفع مؤشر دريك ستار للألعاب، الذي يتتبع أفضل 35 شركة ألعاب عالمية على أساس متساوي الأوزان 12% لهذا العام، مدفوعا بالأداء القوي من Unity (بزيادة 92%)، وNEXON (بزيادة 63%)، وNetease (بزيادة 57%).

الصفقات الضخمة مع شركتي EA وWarner Bros بلغت 137.7 مليار دولار لكن من بين الصفقات البارزة الأخرى استحواذ Savvy/Scopely على قسم الألعاب التابع لشركة Niantic مقابل 3.5 مليار دولار، وبيع قسم الألعاب التابع لشركة Applovin إلى شركة Tripledot مقابل 800 مليون دولار. كما استحوذت Netflix على شركة Ready Player Me.

الهواتف والذكاء الاصطناعي يتصدران التمويل

تصدرت شركات الهواتف المحمولة والذكاء الاصطناعي عمليات التمويل الخاصة حيث شملت أبرز صفقات الهواتف المحمولة استثمار شركة CVC/Blackstone بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة Dream Games، إلى جانب جولات تمويل لشركات Lingokids (120 مليون دولار)، وGood Job Games (60 مليون دولار)، وMillion Victories (40 مليون دولار).

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد جمعت الشركات التي تعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي عالمية قادرة على إحداث نقلة نوعية في صناعة الألعاب، جولات تمويل ضخمة، من بينها Luma AI (900 مليون دولار)، وRunway (308 ملايين دولار)، وGeneral Intuition (134 مليون دولار)، وDecart (100 مليون دولار).

انتعاش النشاط التمويلي في الربعين الثالث والرابع

بلغ النشاط التمويلي الإجمالي أدنى مستوياته في الربع الثاني من 2025 عند 105 جولات، ثم انتعش بقوة في النصف الثاني من العام، حيث ارتفع إلى 118 جولة في الربع الثالث و137 جولة في الربع الرابع.

وشملت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطًا في 2025 شركات Play Ventures وBITKRAFT وGriffin Gaming Partners ضمن الصناديق الكبيرة، بينما تصدرت شركات Impact46 وMerak Capital وTIRTA قائمة المستثمرين في المراحل التأسيسية.

توقعات إيجابية لسوق عمليات الاندماج والاستحواذ 2026

دريك ستار أكدت أن هناك توقعات إيجابية لسوق عمليات الاندماج والاستحواذ في مجال الألعاب والتكنولوجيا في 2026، وذلك بعد عام شهد عديدا من الصفقات الضخمة حيث تتوقع عددا كبيرا من عمليات التمويل التأسيسي والتمويل في المراحل المبكرة، استكمالًا للاتجاه الإيجابي الذي شوهد في الأرباع الأخيرة، إلى جانب جولات تمويل مختارة في المراحل المتوسطة والمتأخرة.

وتوقعت أن تسهم عدة صناديق جديدة لاكتساب المستخدمين في دعم نمو أستوديوهات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في مراحلها المتوسطة. أما فيما يخص التمويل، فمن المتوقع أن تستمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومحتوى المستخدمين، والأدوات، والمنصات التقنية في تحقيق أداء متميز.