"وارنر بروس" ترفض عرض الاستحواذ من "باراماونت" وتتمسك بـ"نيتفليكس"

رفضت شركة وارنر بروس عرض الاستحواذ من باراماونت مجددا وأبلغت أصحاب الأسهم اليوم الأربعاء بالتمسك بعرض نيتفليكس.

ورفضت قيادة وارنر بروس مرارا عروض باراماونت، المملوكة لسكاي دانس، وحثت حملة الأسهم قبل أسابيع على دعم بيع أنشطة البث والاستديوهات لنتفليكس مقابل 72 مليار دولار.

وفي تلك الأثناء، حسنت باراماونت من عرضها البالغ 77.9 مليار دولار لشراء الشركة كلها، وتقدمت مباشرة إلى حملة الأسهم بعرض عدائي.

وذكرت وارنر بروز ديسكافري اليوم أن مجلس إدارتها توصل إلى أن عرض باراماونت ليس في مصلحة الشركة أو المساهمين فيها، ولا يفي بمعايير العروض المتميزة. وما زالت توصي بأن يدعم حملة الأسهم صفقة نتفليكس.

وأعلنت باراماونت أواخر الشهر الماضي "ضمانا شخصيا نهائيا" من لاري إليسون مؤسس شركة "أوراكل"، وهو والد ديفيد إليسون المدير التنفيذي لباراماونت، لدعم تقديم 40.4 مليار دولار للتمويل بالأسهم لعرض الشركة.

وزادت باراماونت أيضا من المبلغ التي تعهدت بدفعه لحملة الأسهم إلى 5.8 مليار دولار إذا عرقلت الهيئات التنظيمية الصفقة، ليوازي العرض الذي قدمته نتفليكس.

وتزداد المنافسة على شركة وارنر وقيمة كل عرض تعقيدا نظرا لاختلاف أهداف نتفليكس وباراماونت. ويقتصر عرض استحواذ نتفليكس على نشاطات وارنر للبث المباشر والاستوديوهات فحسب، بما في ذلك أذرع الإنتاج التلفزيوني والأفلام القديمة ومنصات مثل "إتش بي أو ماكس". أما باراماونت فتطمح إلى الاستحواذ على الشركة بأكملها، والتي تشمل، بالإضافة إلى الاستوديوهات وأعمال البث المباشر، شبكات مثل "سي إن إن" و "ديسكافري" وفي حال نجاح نتفليكس، سيتم فصل عمليات وارنر الإخبارية والفضائية لتصبح شركة مستقلة، وفقا لاتفاقية فصل تم الإعلان عنها مسبقا.