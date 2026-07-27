سلّطت التدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة والمُدرجة في الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي الضوء على هشاشة التعافي المشهود مؤخرا في العملة المشفرة.

سجلت الصناديق المتداولة في السوق الفورية نزوح أكثر من 465 مليون دولار في 23 و24 يوليو، منهيةً سلسلة من سبع جلسات متتالية من التدفقات الداخلة، في ظل طغيان المخاوف من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الزخم الأخير الذي حظي به "قانون كلاريتي" (Clarity Act)، وهو مشروع قانون أمريكي طال انتظاره لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة.

ثم زادت التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط من تقلبات "بتكوين" خلال الأيام الأخيرة.

ارتفعت العملة المشفرة الأكبر إلى ما فوق مستوى 65 ألف دولار مجدداً يوم الإثنين، بعدما صعدت بما يصل إلى 1.4% بالتزامن مع مكاسب الأصول عالية المخاطر الأخرى قبل أن تقلص لاحقاً بعض مكاسبها، وكانت تتداول مرتفعة بنحو 1% عند الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت لندن.

وجاء هذا الارتفاع بعدما مددت الولايات المتحدة وإيران فترة وقف الضربات المتبادلة، مما قلص المخاوف من احتمال تعطل إمدادات الطاقة الإقليمية عقب التصعيد الأحدث في الصراع.

في هذا الصدد، قال إيفان ليم، كبير متداولي المشتقات في "فالكون إكس" (FalconX): "نتوقع استمرار حالة عدم اليقين المدفوعة بالعوامل الاقتصادية الكلية خلال الأسبوع الجاري، لكننا نرى أن العوامل الأساسية الداعمة لبتكوين لا تزال ترجح استمرار صعودها".

خلافات قانون كلاريتي

وأضاف: "التدفقات الخارجة الأخيرة من صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، إلى جانب هشاشة معنويات السوق، تعكس إلى حد كبير حالة الترقب التشريعي بشأن قانون "كلاريتي" وتزايد التوقعات بأن يسرّع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة".

ولا تزال النصوص المتعلقة بأخلاقيات العمل تمثل نقطة الخلاف الرئيسية بشأن "قانون كلاريتي"، في وقت يسعى فيه المشرعون إلى تأمين عدد كافٍ من أصوات الديمقراطيين قبل عطلة الكونغرس في أغسطس.

يطالب الديمقراطيون بصياغة أكثر تشدداً لمنع الرئيس دونالد ترمب من تحقيق أرباح من قطاع العملات المشفرة الذي تشرف إدارته على تنظيمه.

وزاد الكشف مؤخراً عن تحقيقه مكاسب استثنائية بلغت 1.4 مليار دولار من استثمارات في العملات المشفرة خلال العام الماضي من حدة الجدل حول هذه القضية.

التدفقات الأسبوعية لصناديق بتكوين

رغم القفزة في السحوبات خلال آخر يومي تداول، سجلت صناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة ضخ ما قيمته 33.8 مليون دولار على مدار الأسبوع بأكمله.

ويُعد ذلك الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الداخلة، بعد ثمانية أسابيع سحب خلالها المستثمرون 8.3 مليار دولار من هذه الصناديق.

تشير السحوبات المسجلة في نهاية الأسبوع، بقيادة صندوق "IBIT" التابع لشركة "بلاك روك"، إلى أنه رغم عودة المؤسسات الاستثمارية بشكل انتقائي بعد فترة طويلة من الاستردادات، فإن ثقتها بالسوق لا تزال ضعيفة.

وتُظهر أحدث البيانات أن المستثمرين لا يزالون يسارعون إلى جني الأرباح أو تقليص انكشافهم على السوق عند تدهور المعنويات.

وقالت رايتشل لوكاس، المحللة لدى "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets): "ستظهر الجلستان المقبلتان الاتجاه.. فإذا استقرت التدفقات، فسيشير ذلك إلى توقف مؤقت فرضته الأحداث. أما تسجيل أسبوع ثانٍ من التدفقات الخارجة فسيكون أكثر خطورة".