"مايكروسوفت" تتولى مركز بيانات "ستارحيت" في النرويج بدلاً من "OpenAI"

اتفقت شركة "مايكروسوفت" على استئجار سعة لمراكز بيانات في موقع بالنرويج كان مخصصاً في الأصل لشركة "أوبن إيه آي"، وتم الترويج له باعتباره جزءاً من مبادرة "ستارغيت" التابعة لشركة الذكاء الاصطناعي.

قالت شركة "إن سكيل" (Nscale) في بيان إن "مايكروسوفت" ستستأجر 30 ألف شريحة إضافية من طراز "فيرا روبن" من شركة "إنفيديا" من مزود خدمات الحوسبة السحابية "إن سكيل" في مجمع يقع داخل الدائرة القطبية الشمالية في نارفيك بالنرويج. ويأتي ذلك استكمالاً لالتزام سابق بقيمة 6.2 مليار دولار كانت "مايكروسوفت" قد تعهدت به في الموقع نفسه.

بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات، كانت "أوبن إيه آي" قد أجرت في البداية محادثات بشأن سعة لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المجمع، لكنها لم تبرم اتفاقاً مع "إن سكيل". وكانت الشركة قد سوّقت الموقع العام الماضي باسم "ستارغيت النرويج"، في إشارة إلى استثمار مشروعها المشترك المخطط له بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية الأميركية لتشغيل المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي.

كما قالت "أوبن إيه آي" الأسبوع الماضي إنها ستعلق مؤقتاً مشروع "ستارغيت" المماثل في المملكة المتحدة، وهو موقع آخر طورته "إن سكيل"؛ مشيرة إلى أن أسباب القرار هي ارتفاع تكلفة الطاقة وتشديد اللوائح التنظيمية في البلاد.

في الوقت نفسه، اتفقت "إن سكيل" مع شركة "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" على استئجار سعة في مركز بيانات بعمل بشرائح "غريس بلاكويل" من "إنفيديا" في غرب لندن، وفقاً لشخص مطلع على الاتفاق طلب عدم الكشف عن هويته لأن الاتفاق لم يُعلن بعد. ولم ترد "جوجل" فوراً على طلبات التعليق.

يمثل قرار "أوبن إيه آي" وقف مشروع "ستارغيت" في المملكة المتحدة مؤقتاً، وإخفاقها في التوصل إلى اتفاق مع "إن سكيل" في النرويج، تعارضاً مع خطط البنية التحتية التي كانت قد أشارت إليها سابقاً. بعد سلسلة من الإعلانات اللافتة في السنوات الأخيرة، ويبدو أن "أوبن إيه آي" تتبنى نهجاً أكثر حذراً تجاه التكاليف المتزايدة لمزارع الخوادم التابعة لها. وكانت الشركة قد أبلغت المستثمرين في فبراير بأنها ستنفق نحو 600 مليار دولار على البنية التحتية بحلول 2030، وهو رقم أقل من الالتزامات طويلة الأجل بقيمة 1.4 تريليون دولار التي كانت قد ألمحت إلى نيتها لاستثمارها سابقاً.

قال متحدث باسم "أوبن إيه آي" إن الشركة تواصل استكشاف اتفاق بشأن سعة في النرويج، وإنها تعمل مع عدد من الشركاء لتعزيز بنيتها التحتية.

تحركات "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي" في أوروبا

قال الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان في بيان في يوليو: "لطالما قلت إننا نود جلب (ستارغيت) إلى أوروبا إذا كانت الظروف مناسبة، ونعتقد أننا وجدنا ذلك في النرويج".

وأبرمت "مايكروسوفت" عدداً من الاتفاقات مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية الجدد مثل "إن سكيل"، بينما تتحرك الشركة بسرعة لإدخال مراكز بيانات إلى الخدمة لتلبية الطلب. أعلنت "مايكروسوفت" الشهر الماضي أنها ستتولى مشروعاً في تكساس كان يُطوَّر في الأصل لصالح "أوبن إيه آي" و"أوراكل".

وعانت "مايكروسوفت" مؤخراً من نقص في السعة لخدمات الحوسبة السحابية. وتتوقع "وول ستريت" أن تنفق "مايكروسوفت" 143 مليار دولار هذا العام على النفقات الرأسمالية، يرتبط معظمها بتطوير مراكز البيانات.

في إفصاح منفصل يوم الثلاثاء، قالت "مايكروسوفت" إنها ستشتري 3200 فدان من الأراضي في وايومنغ لتوسيع نطاق مراكز البيانات التابعة لها في تلك الولاية.