"سوفت بنك" تبحث دعم جولة تمويل بـ800 مليون دولار لـ"أجايل روبوتس"

تجري شركة الروبوتات الصناعية الألمانية الناشئة "أجايل روبوتس" (Agile Robots) محادثات لجمع تمويل جديد بنحو 800 مليون دولار من داعمين، بينهم "سوفت بنك غروب" (SoftBank Group)، في ظل إقبال المستثمرين على الشركات التي توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عملية على أرض الواقع.

بحسب أشخاص مطلعين على المسألة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، تبحث "سوفت بنك" ضخ أكثر من 300 مليون دولار في الجولة التمويلية. وكانت المجموعة قد قادت إحدى جولات التمويل السابقة للشركة.

أضاف الأشخاص أن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية، ما يعني أن حجم التمويل النهائي وشروط الصفقة قد يشهدان تعديلات إضافية.

وامتنع ممثلو "أجايل روبوتس" و"سوفت بنك" عن التعليق.

ارتفعت وتيرة التمويل وتقييمات الشركات الناشئة المتخصصة في الروبوتات خلال العام الماضي، مدفوعة بانتشار برمجيات الذكاء الاصطناعي وتزايد قناعة المستثمرين بإمكانية اعتماد هذه التكنولوجيا في بيئات مادية مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والهندسة.

ارتفعت الاستثمارات العالمية في القطاع ثلاثة أضعاف على أساسي سنوي إلى 27.6 مليار دولار خلال عام 2025، وفق لبيانات "بيتش بوك" (PitchBook).

يُعرف عن مؤسس "سوفت بنك" ماسايوشي سون حماسه لقطاع الروبوتات منذ أكثر من عقد، إذ كشفت المجموعة عن الروبوت البشري "بيبر" (Pepper) عام 2014، قبل أن توقف إنتاجه في عام 2020.

كما وافقت "سوفت بنك" العام الماضي على الاستحواذ على وحدة الروبوتات الصناعية التابعة لشركة "إيه بي بي" (ABB) السويسرية مقابل 5.4 مليار دولار.

وتدرس المجموعة أيضاً خططاً لتأسيس شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات تحمل اسم "روز" (Roze)، مع إمكانية طرحها للاكتتاب العام.

سباق عالمي على تطوير الروبوتات البشرية

تأسست "أجايل روبوتس" عام 2018 على يد باحثين من "المركز الألماني للطيران والفضاء" (German Aerospace Center)، وتعمل على تطوير البرمجيات والمعدات، بما في ذلك الروبوتات البشرية والأذرع الروبوتية وروبوتات المستودعات.

يقع المقر الرئيسي للشركة في ميونيخ، ولديها أيضاً عمليات في الصين، حيث تتسابق الشركات لاستعراض أحدث التطورات في مجال الروبوتات البشرية.

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وكشفت شركة الأجهزة الصينية "هونر" (Honor) في وقت سابق من هذا العام عن روبوت قادر على أداء رقصات يتم التحكم بها عن بُعد، فيما استعرضت شركة "يونيتري" (Unitree) الناشئة، ومقرها هانغتشو، روبوتات تؤدي حركات فنون قتالية خلال زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

تحتضن أوروبا أيضاً عدداً من شركات الروبوتات الناشئة المتقدمة. ونجحت شركة "نيورا روبوتيكس" (Neura Robotics) الألمانية مؤخراً في جمع تمويل بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار) لتطوير الروبوتات الصناعية، بدعم من مُصدر العملات المستقرة "تيذر" (Tether).

وفي سبتمبر، ذكر موقع "ذا إنفورميشن" (The Information) أن شركة الروبوتات المنزلية "1 إكس" التي تنشط في النرويج والولايات المتحدة، كانت تجري محادثات لجمع ما يصل إلى مليار دولار عند تقييم يبلغ 10 مليارات دولار.

وتضم "أجايل روبوتس" أكثر من 3200 موظف موزعين بين ألمانيا والصين والهند.