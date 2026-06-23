"سبيس إكس" تبني على زخم الطرح وتختبر سوق الدين بـ5 سندات

تعتزم شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك طرح سندات مقسمة على خمس شرائح من المتوقع تسعيرها اليوم الثلاثاء، في أول اختبار كبير للشركة في سوق الدين بعد طرحها التاريخي، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

تشمل الصفقة سندات لأجل 5 و7 و10 و20 و30 عاماً، مع مؤشرات سعرية أولية تتراوح بين 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقصر أجلاً، و200 نقطة أساس للشريحة المستحقة في 2056، بحسب شخص مطلع على الأمر رفض الكشف عن هويته.

تحمل السندات تصنيفات ائتمانية متوقعة عند Baa1 من "موديز"، وBBB من "إس آند بي"، وBBB+ من "فيتش"، ما يضعها ضمن فئة الديون الاستثمارية.

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تعتزم الشركة استخدام حصيلة الإصدار لسداد كامل القروض القائمة ضمن تسهيل تمويلي، إلى جانب الرسوم والمصاريف المرتبطة به، على أن تُستخدم أي مبالغ متبقية لأغراض عامة للشركة.

يتولى ترتيب الصفقة كل من "بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي"، بحسب التقرير.

وتعكس الصفقة سعي الشركة للاستفادة من زخم ما بعد الطرح العام الأولي لأسهمها، حيث أشارت تقارير إلى نية الشركة جمع ما لاي قل عن 20 مليار دولار من سوق السندات.

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غير أن دخول "سبيس إكس" سوق الدين يأتي أيضاً وسط اختبار أوسع لشهية المستثمرين تجاه طموحات إيلون ماسك، بعد ضغوط تعرض لها السهم في الأيام الأخيرة مع انحسار بعض حماسة الإدراج.