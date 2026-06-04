رئيس "TSMC": الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي سيفوق المعروض لسنوات

قال سي. سي. وي، الرئيس التنفيذي لشركة "تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ" (TSMC)، إن الإمدادات العالمية من الرقائق لدى الشركة ستقل عن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي لسنوات مقبلة، ما سيدعم استمرار نمو إيرادات الشركة.

وقال وي خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في مدينة هسينشو التايوانية يوم الخميس، إنه حتى مع إضافة طاقات تصنيع جديدة في الولايات المتحدة، فإن "تي إس إم سي" لا تستطيع تلبية الطلب الذي يقوده العملاء الأميركيون. كما جدد توقعاته بنمو المبيعات بأكثر من 30% خلال العام الجاري.

تُعد أكبر شركة في تايوان لاعباً أساسياً في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمية من خلال إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة لشركات مثل "إنفيديا" (Nvidia Corp) و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices Inc). وقد وسّعت "تي إس إم سي" حضورها خارج البلد الجزيرة لزيادة طاقتها الإنتاجية، إلا أن ذلك لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات الرقائق في وقت يُتوقع أن تنفق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة نحو 725 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام وحده.

وقال وي: "سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نتمكن من تلبية طلب العملاء".

وتراجعت أسهم "تي إس إم سي" بنسبة 1% في تايبيه بعد أن قدمت شركة "برودكوم" (Broadcom Inc)، وهي إحدى عملائها، توقعات مخيبة للآمال. وارتفع السهم بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، مدفوعاً بالطفرة التي شهدتها أعمال الشركة الأساسية.

وخلال الاجتماع يوم الخميس، أكد وي مجدداً أن موظفي "تي إس إم سي" سيحصلون في المتوسط على زيادة تتجاوز 30% في مكافآتهم هذا العام، في استجابة للمطالب المتزايدة بأن يتقاسم المستفيدون من طفرة الذكاء الاصطناعي جزءاً أكبر من أرباحهم.

وفي أبريل، رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، وقالت إن إنفاقها الرأسمالي سيتجه نحو الحد الأعلى من النطاق المستهدف حالياً، والذي يصل إلى 56 مليار دولار.