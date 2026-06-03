بيتكوين تواصل النزيف بينما تتألق أسهم التكنولوجيا

امتدت موجة بيع بيتكوين حتى يوم الأربعاء، بعدما أثارت عملية بيع نفذتها "ستراتيجي" لجزء ضئيل من مخزونها الضخم من العملات المشفرة اضطراباً في المعنويات، ووسعت الفجوة بين أداء العملة وأسهم التكنولوجيا التي تسجل مستويات قياسية.

تراجعت أكبر عملة مشفرة بما يصل إلى 3.1% إلى 65391 دولاراً في سنغافورة، لتعمق انخفاضاً محا هذا الأسبوع نحو 160 مليار دولار من القيمة السوقية. وبدأ الهبوط في وقت سابق من الأسبوع، بعدما باعت "ستراتيجي" ما قيمته نحو 2.5 مليون دولار من بتكوين من حيازات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار.

كانت عملية البيع ضئيلة وفقاً لأي مقياس مالي تقريباً، إذ شملت 32 عملة فقط من مخزونها البالغ 843706 عملات، لكنها بددت قناعة السوق بموقف رئيس مجلس الإدارة مايكل سايلور القديم القائم على "عدم البيع أبداً"، بحسب راجيف ساوني، رئيس إدارة المحافظ الدولية في "ويف ديجيتال أسيتس".

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أضاف ساوني: "بيع ستراتيجي 32 بتكوين مقابل 2.5 مليون دولار أمر تافه مالياً، ولا يعدو كونه فارقاً هامشياً مقارنة بمركزها البالغ 62 مليار دولار. لكن الأهم هو ما تشير إليه هذه الخطوة في ضوء ضعف أداء بتكوين خلال الأسابيع الأخيرة".

ويتناقض ضعف بتكوين بشدة مع الموجة الصاعدة الأخيرة في الأسهم. فقد ارتفع مؤشر ناسداك 100 إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، ما يبرز اتساع الفجوة بين العملة المشفرة الأصلية وأسهم التكنولوجيا.

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وكانت بتكوين تُعامل في وقت سابق لدى كثير من المستثمرين باعتبارها بديلاً عالي الحساسية لأسهم التكنولوجيا، لكن تلك العلاقة ضعفت منذ انهيار السوق في أكتوبر من العام الماضي.