تفرض الطفرة المتسارعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في السعودية تحديات متزايدة على القيادات التنفيذية ومجالس الإدارات، في وقت تتسابق فيه الشركات والمؤسسات على بناء منظومات تقنية قادرة على دعم التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

وكشف تقرير حديث صادر عن شركة "راسل رينولدز أسوشيتس" للاستشارات القيادية عن اتساع الفجوة في المهارات والخبرات القيادية المطلوبة لإدارة مراكز البيانات ومنصات الحوسبة المتقدمة، بالتزامن مع التوسع السريع الذي تشهده المملكة في مشاريع البنية التحتية الرقمية.

بحسب التقرير، شهدت الأسواق العالمية خلال عام 2025 مغادرة 234 رئيساً تنفيذياً لمناصبهم، بزيادة بلغت 21% مقارنة بمتوسط السنوات الثماني السابقة، ما يعكس تنامي الضغوط الواقعة على القيادات العليا في بيئات الأعمال التي تتسم بسرعة التغير والتعقيد.

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وفي المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا انخفاضاً في وتيرة تغيير الرؤساء التنفيذيين، حيث تراجع عدد المغادرين من 40 حالة في عام 2024 إلى 20 حالة فقط خلال 2025، في إشارة إلى تمسك مجالس الإدارات بالقيادات القادرة على إدارة التحولات الاستراتيجية والتشغيلية المرتبطة بالتطورات التقنية المتسارعة.

وأشار التقرير إلى أن مجالس إدارات مراكز البيانات حول العالم تواجه تحديات متزايدة في توفير الخبرات اللازمة للإشراف على مشاريع البنية التحتية الرقمية الضخمة، رغم تسارع عمليات تجديد العضويات خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل أبرز الفجوات الحالية الخبرة التشغيلية في إدارة مراكز البيانات واسعة النطاق، والكفاءات التقنية المتقدمة، وإدارة الكوادر البشرية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز المرونة التشغيلية في مواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية.

تواصل السعودية تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مستفيدة من الدعم الحكومي والاستثمارات السيادية وتوافر الأراضي والطاقة والبنية التنظيمية المحفزة

مراكز البيانات تتحول إلى أصول استراتيجية

ويرى خبراء القطاع أن مراكز البيانات لم تعد مجرد منشآت تقنية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية ترتبط بالأمن الرقمي والاقتصاد الوطني وقدرة الدول على المنافسة في عصر الذكاء الاصطناعي.

ومع تزايد الاعتماد على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، باتت مسؤوليات الرؤساء التنفيذيين أكثر تعقيداً، إذ تتطلب الموازنة بين استثمارات رأس المال والطاقة والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب إدارة العلاقات مع المستثمرين والعملاء والجهات التنظيمية.

وتواصل المملكة تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مستفيدة من الدعم الحكومي والاستثمارات السيادية وتوافر الأراضي والطاقة والبنية التنظيمية المحفزة.

ويؤكد التقرير أن هذا التوسع السريع يخلق فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، لكنه يرفع في الوقت نفسه أهمية توافر قيادات تنفيذية ومجالس إدارة تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ وإدارة المشاريع العملاقة بكفاءة عالية.

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القيادة والحوكمة مفتاح النجاح

ويرى التقرير أن نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات خلال السنوات المقبلة لن يعتمد فقط على حجم الاستثمارات أو التطورات التقنية، بل سيتوقف بدرجة كبيرة على جودة القيادة والحوكمة والقدرة على تحويل الخطط الطموحة إلى نتائج تشغيلية وتجارية مستدامة.

ومع سعي المملكة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، تبرز الكفاءات القيادية باعتبارها أحد أهم العوامل الحاسمة في استثمار الفرص التي تتيحها الثورة التقنية الجديدة وتحويلها إلى مكاسب اقتصادية طويلة الأجل.